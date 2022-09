Tucak: Uvijek sam pružao ruku nakon utakmice, a ne kao sada Talijani. Nekorektno je što rade

Iza izbornika Barakuda Ivice Tucka besana je noć, no ne od brige. Odmah nakon pobjede nad Talijanima, dok su svi još slavili, pokrenuta je operacija "Mađarska", kako bi u subotu u 20:30 igrači što spremniji dočekali finale.

- Lijepa je to bila noć, maklo smo se družili, malo smo proslavili uz čašu vina. Ostali smo do kasno Ratko Rudić, Perica Bukić i ja, Jure Marelja je odmah krenuo u pripremu utakmice s Mađarima, danas nastavljamo...

POGLEDAJTE VIDEO: Volonteri na EP-u u Splitu

Nakon utakmice preplavile su vas emocije?

- Rekao sam da je meni ovo jedna od najdražih pobjeda u životu, iz više razloga. Prvo, ova mlada momčad u koju mnogi nisu vjerovali da može ovako igrati na SP i na EP. U Budimpešti nismo uspjeli uzeti medalju jer smo morali ići na Španjolce, to se dogodilo i 2020. godine kad smo igrali u Budimpešti i izgubili 9-8. Španjolci su glavni favoriti natjecanja, ali s Mađarima ne mogu. I lani su za broncu izgubili u Tokiju, izgubili su i jučer, to su takve utakmice... Drago mi je zbog ove potpuno nove reprezentacije, koja može jako puno u budućnosti. Drugi razlog je ovaj fantastičan ambijent koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Ni mene, ni igrače, kojima je ovo novo iskustvo. Vidjelo se to protiv Malte i posebno mi je drago što taj grč kod igrača popušta što turnir odmiče. Jučer smo ušli toliko samouvjereno, moćno, puni samopouzdanja i pozitivne drskosti, ja sam zbog njih toliko sretan, oni su narasli jako puno u ovom turniru, dobili smo nekoliko igrača koji su bili dio sustava ali u perifernim ulogama. Dvojicu moram posebno istaći iako to nikad ne radim, a to su Jere Marinić Kragić koji nije mlad, ali je mlad statusom u reprezentaciji, kao i Andrija Bašić, koji je sazrio i postao važan kotačić. Njemu je SP bilo prvo natjecanje. Sretan sam zbog tih momaka, sretan sam što će Žuvela biti jedan od najboljih igrača na svijetu. Ovo finale je nagrada svima njima...

Uoči Italije procijenili ste šanse 55-45 za nas. Kako procjenjujete šanse protiv Mađarske?

- Finale je uvijek 50-50 ali zbog ambijenta i špurijusa neka bude opet 55-45 za nas. Strašno je velika razlika zlatna i srebrna medalja. Imam i zlato i srebro, imam i olimpijsko srebro, međutim, znam koliko sam bio tužan nakon te utakmice i ne želim da mi sutra budemo tužni, bez obzira kako utakmica završila. Moramo biti ponosni, moramo dati zadnji atom snage da odemo do kraja.

Što to Mađari imaju, a da ne odgovara ni Španjolcima ni nama?

- Španjolci su po meni najbolja reprezentacija na svijetu, naravno ako gledamo realno i hladne glave. Imaju fascinantan sustav, nekoliko sjajnih pojedinaca poput Peronea, Munarriza, Granadosa... Igraju zonsku obranu koja je jako pokretna, prijete iz kontranapada, jako se troše... Kod Mađara im ne odgovara to što su fenomenalni šuteri, što su ih raketirali bombama, torpedirao ih je Zalánki, i kad se njemu pridodaju 3-4 mlada, Nagy, Konarik, Vigvari... to je strašno neugodno za svakoga. Uvjeren sam da mi imamo snagu oduprijeti im se, znamo da će nas pokušati poremetiti ulaskom drugog centra, kao što su radili Talijani, Angyal, i Jansik će biti biti velika opasnost za nas.

Mađari su također jako pomladili reprezentaciju.

- Razgovarao sam s kolegom Zolom o tome, on je shvatio da mu je bolje imati ovakvu mladu reprezentaciju i dobru kemiju među njima nego igrače koji igraju preko neke stvari. Imao je petlju izostaviti nekoliko svjetskih klasa i napravio je odličan posao. Sjajna su reprezentacija i ovo što gledamo danas je rezultat toga. Sjajni su, ali imamo mi svojih šansi. Pogotovo ako popravimo pogreške u obrani koje smo radili. Jučer smo primili par golova koje ni Marko ne može obratiti, to je trenutak koncentracije, to je bio doslovno rat u bazenu, a bit će i sutra. Moramo se dići na višu razinu jer su to bombarderi, a ne šuteri.

Koji je ključ pobjede?

- Imam ogromno iskustvo, pet EP, pet SP i dvije OI, ali i danas su mi savjeti Ratka Rudića pravo bogatstvo. Podsjetio me da igračima moram iskomunicirati da smo dobili utakmicu zbog pobjedničkog stava. Vidio sam to i tijekom utakmice i bio sam miran sve dok me neke odluke sudaca nisu izbacile iz takta - govorio je Tucak pa nastavio:

- Moram to reći ovom prilikom, ja sam uvijek pružio ruku nakon utakmice, nisam prosvjedovao, nisam puštao videozapise kao što su to radili sada Talijani. Neka iskreno i ljudski puste utakmicu i vide koji je bio kriterij kada se Hrvatska odvojila. Uvijek čestitam suparniku iako mi nismo "u milosti" kao što je bila Italija 20 godina. Nekorektno je to. Očekujem sličnu utakmicu kao što je bilo s Italijom u fizikom smislu, možda još i težu. Oni su za nijansu prljaviji, tako igraju, na rubu incidenta... Ali s nama nitko neće više ulaziti u takvi fajt, imamo i mi oružja za to, imamo petoricu-šestoricu igrača koji igraju na beku, i kad sam radio kompoziciju reprezentacije za SP, igrali smo s jednim bekom Burićem. Sada smo mu dodali Biljaku, Bašića, Lazića, Žuvelu...

Talijanski izbornik Alessandro Campagna požalio se nakon utakmice na detalj minutu i pol prije kraja kad je Hrvatska dobila peterac koji je realizirao Harkov.

- To je sramota! Fatović je napravio faul, potopio našeg golmana. Bilo bi pošteno da je pobjednik odlučen petercima. Suci su sudili jako dobro, a to se vidjelo i u zadnjem napadu - govorio je Campagna.

Slavilo se kraj bazena nakon utakmice, ali poslije...

- Atmosfera je u hotelu bila kao da je pogreb. Nije bilo slavlja jer i igrači su svjesni da još imamo posla.

Tucak se za kraj okrenuo Mađarima.

- Svi oni ulaze na poziciju beka po potrebi i to je pravo bogatstvo za nas. Bit će fizički zahtjevna utakmica, potrošnja na razini Italije, a ono što ćemo morati napraviti ako želimo dobiti, a želimo, moramo imati čvrsti blok, moramo biti agresivni u zonskoj obrani pod cijenu ne znam koliko isključenja. Neka, ići ćemo vani, imamo 5-6 bekova, branimo se odlično s igračem manje, to je naš najbolji segment igre i ključ sutrašnjeg uspjeha. Jednu utakmicu možete dobiti napadom, ali turnir se dobiva obranom. To su riječi velikih trenera, to su neki aksiomi sporta. Kao što je rekao srpski trener Svetislav Pešić, reprezentaciju ne čini 12 najboljih igrača nego 12 koji najbolje funkcioniraju izmetu sebe. Mi smo to uspjeli. Nakon utakmice i na večeri nije se muha čula, koncentrirani i mirni, vjerujemo u zlato...

Najčitaniji članci