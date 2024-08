Tucak: Zadnja dva dana bila su muka. Sve smo preispitivali...

Hrvatska vaterpolska reprezentacija izborila je polufinale olimpijskog turnira u Parizu nakon što je u četvrtfinalu s 10-8 bila bolja od Španjolske. Bila je to repriza finala ovogodišnjeg Europskog prvenstva koje se održalo u Hrvatskoj. Tada je "furija" u dramatičnom finalu pobijedila "barakude", koje su dočekale osvetu i izbacile Španjolce s turnira.

Većinu posla Hrvatska je obavila u prvoj četvrtini, koja je uistinu bila za pamćenje. Zatrpali smo španjolsku mrežu i zabili čak šest golova (6-3 rezultat), a do kraja utakmice to vodstvo "barakude" nisu ispuštale.

Izbornik Ivica Tucak rekao je nakon utakmice kako je njegov križ to što uvijek ima teži put s reprezentacijom u ždrijebu.

- Bio sam nervozan, lagao bih kada bih rekao drugačije. Milijun puta sam rekao da me adrenalin krpa prije utakmice. Bit će znak da sam završio moj trenerski posao kada neće biti tako. Prije svega, čestitam momcima i cijeloj reprezentaciji na briljantnoj utakmici. Najlakši dio bila je sama utakmica, vjerujte mi. Ova dva dana... To je bila muka. Preispitivali smo se nakon svega što smo napravili. Jedan sastanak, drugi, peti, sedamnaesti... Sve se to na kraju isplati u životu. U životu ništa nisam dobio lagano, to je moj križ, zašto je ovakav put do finala? To samo onaj gore zna. Ja znam da mi možemo uspjeti na tom putu, napravit ću sve da ispunimo naše snove. Došli smo u Pariz po zlato - rekao je izbornik, koji nije htio isticati izvedbu vaterpolista protiv Španjolske kao najbolju na OI-ju...

Susret Hrvatske i Španjolske u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ne treba sada to tako gledati. Svaka utakmica je zasebna priča. Ali može i mora bolje! Bit ćemo bolji, sigurno. Sad se moramo odmoriti, pogotovo ovi stariji dečki. Sjajno je bilo i obrambeno i napadački, rekao sam dečkima da želim da Španjolci u prvom kontaktu osjete po što smo mi došli. Marko Bijač bio je izvanredan na golu, obrana, napad... Sve je bilo fenomenalno! Kapa dolje momcima - zaključio je.

'90 posto ljudi nas je otpisalo'

Loren Fatović istaknuo je kako je većina ljudi otpisala reprezentaciju uoči utakmice.

- Sve je funckioniralo od starta. Ovako moramo igrati do kraja, na Olimpijskim igrama je svaka utakmica posebna priča. Vjerojatno nas je 90 posto ljudi otpisalo prije utakmice. Isto kao i na početku ciklusa kada se ova momčad okupila. Mi se ne obaziremo na to, polufinale će biti teško, moramo se odmoriti. Imamo šanse za prolaz u finale, kao što smo danas to pokazali. Nema tu filozofije, tko nije igrao na OI-ju ne shvaća o čemu pričamo. Vidite što se sve događa s rezultatima, SAD je skoro ispao protiv Crne Gore, sada idu na Australiju. Protiv SAD-a to nije bilo dobro, svjesni smo toga, ali imamo šanse protiv svakoga - rekao je.

Water Polo - Men's Quarterfinal - Croatia vs Spain | Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Maro Joković zabio je prva dva gola Hrvatske na utakmici.

- U jednom trenutku je bilo 6-2 za nas. Ne sjećam se kada je zadnji put netko tako izdominirao Španjolce, koji su bili glavni favoriti za zlato. Nitko se nije nadao okršaju sa Španjolskom, ali naša kolektivna igra, želja i strast nas je držalo na životu. U zadnjoj četvrtini nas je uhvatila kriza, umor i sve, ali nismo gubili napadački učinak. Izgurali smo do kraja, sad moramo smiriti strasti, jesmo pod dojmom, ali ovo je trenutak kada se moramo brzo resetirati. Sasvim mi je svejedno tko će nam biti protivnik u polufinalu, neću ni gledati današnje utakmice. Moramo samo ponoviti ovakav pristup i moći ćemo igrati protiv bilo koga - izjavio je Joković.