Molio je da ga ne smijene, ali briše suze novčanicama: Tuchel je za otkaz dobio 17.5 milijuna €

Više od 22 tisuće navijača na Maksimiru je s igračima slavilo jednu od najvećih pobjeda Dinama u novijoj povijesti. Na jednoj strani veselje, radost i ponos, a na drugoj tuga, nevjerica, razočaranje. Modri su u prvom kolu Lige prvaka Chelseaju (1-0) zadali jedan od najtežih poraza.

Trener Thomas Tuchel znao je da ga čeka teška i neprospavana noć. Klub nije spiskao 300 milijuna eura u ljetnom prijelaznom roku da bi igrali tako blijedi i sramotili se. Već neko vrijeme tresla mu se klupa jer Chelsea ne igra dobro, a ni skuplja bodove. U prvenstvu su šesti s tri pobjede, remijem i dva poraza, no poraz od Dinama itekako ih je uzdrmao. A njega ono što se dogodilo nakon toga.

Novi vlasnik Todd Boehly je odmah po dolasku u London sazvao hitan sastanak. Tuchel je znao što mu se sprema pa je molio Boehlyja da ga poštedi, ali bogati Amerikanac nije imao milosti. Nijemac je bio u šoku kada je doznao za smjenu. Bio je svjestan da je njegova momčad u padu i da ne funkcionira puno toga, ali nije očekivao da će dobiti pedalu. Pogotovo zbog trofeja koje je donio klubu.

- Tuchel je sinoć bezidejno promatrao kako njegova momčad gubi od Dinama. Chelsea je odigrao jako lošu utakmicu, a uprava je njega proglasila krivcem za to. Tuchel je po povratku u London dobio naredbu da se pridruži konferencijskom pozivu s upravom kluba. Molio je deset minuta da ne dobije otkaz, no novi vlasnik Chelseaja Todd Boehly razriješio je Nijemca njegove dužnosti. Nakon tog poziva Tuchel je ostao u šoku - piše The Sun.

Igrači Chelseaja su se nakon teškog poraza neko vrijeme zadržali u svlačionici. Nijemac im je navodno očitao bukvicu i oderao ih zbog beskrvne partije, ali neznajući da mu je to bila posljednja utakmica na klupi. Ipak, kako bi to bezbolnije podnio, na njegov račun će sjesti odšteta od 17.5 milijuna eura, piše Daily Mail. Poprilično obilato.

Na klupi plavaca odradio je okruglih sto utakmica, pobijedio 60 puta i samo 16 puta izgubio. No, taj posljednji bio je koban. Kako god, Mateo Kovačić i njegovi suigrači uskoro će dobiti novog trenera, a to bi mogao biti Graham Potter, trener Brightona. Kandidati su i Mauricio Pochettino te Zinedine Zidane, no njihov dolazak je malo vjerojatan.

