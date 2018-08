Tučnjava u Glasgowu: Osijekovi navijači potukli se sa Škotima!

Uoči utakmice Rangersa i Osijeka u Glasgowu je došlo do tučnjave navijača pola sata prije početka utakmice.

Oko 20 sati viđene su kaotične scene popraćene bakljama na ulicama Glasgowa, piše The Sun.

Ibrox is chaotic right now!!! Flares being thrown, people getting kicked in the head - nightmare! #Ibrox #Rangersgame pic.twitter.com/X8X5vrWcuA

Građani su ostali u šoku i panici nakon što se na cesti našao jedan navijač. Uskoro se pojavio i policijski helikopter dok su za to vrijeme policajci pokušali smiriti situaciju.

Sitting with my takeaway minding my own business next minute they’re getting head jumped on 😫 second prizes for fun pic.twitter.com/7c1IZbYfVN