'Tudor 2.0': Nova, poboljšana verzija, s puno više iskustva...

Igor Tudor – drugi put! Trebao se na klupu Hajduka vratiti još prije nešto više od godinu dana, štoviše, već je sve bio dogovorio s tadašnjim predsjednikom Jasminom Huljajem, no Huljaj se preko noći predomislio i promijenio svoju odluku. S Tudorom je iz kombinacija ispao i Mario Stanić, a evo, nešto više od godinu dana kasnije, obojica su na pozicijama koje su im tada bile namijenjene. Tu je i predsjednik Marin Brbić koji je Tudoru i dao prvu priliku da se pokaže kao trener u seniorskom nogometu.

Je li Hajduk u međuvremenu izgubio godinu dana procijenite sami, no i letimičan pogled na rezultate i momčad koja je Tudora dočekala u svlačionici najbolja je potvrda Hajdukovih lutanja u proteklom razdoblju, u kome je klub na klupi promijenio četiri trenera, Kopića, Vulića, Oreščanina i Burića te jednako toliko vizija nogometne igre i strategija kako bi se trebalo doći do cilja koji je pred njih postavljen.

Kada je prije gotovo sedam godina sjedao na klupu Hajduka bio je to Tudoru prvi pravi posao u seniorskom nogometu. Iza sebe je imao bogato igračko, no ne i trenersko iskustvo. Premda, kako zanemariti da je pomagao iskusnom Edoardu Reji, da je odlazio gledati treninge poznatih trenera poput Carla Ancelottija, na koncu, kako zanemariti da je kao igrač s Juventusom osvojio dva prvenstva i dva superkupa, potom i Intertoto kup te broncu s reprezentacijom Hrvatske u Francuskoj?! Sve su to iskustva koja su mu pomogla da što lakše starta u samostalnu karijeru.

Na klupi Hajduka zadržao se Tudor godinu i pol dana, u kojima je osvojio kup i u kojima su u prvoj momčadi igrali ili bili promovirani mladi igrači poput Pašalića, Balića, Milića, Malokua, Vlašića... Inzistirao je na građenu igre iz zadnje linije, na igri od noge do noge, bilježio je njegov Hajduk i neke dobre igre i rezultate, no u kroničnoj besparici i sustavu koji se neprijateljski odnosio prema Hajduku teško je mogao više. Nije se libio skočiti s igračima na ogradu i slaviti s navijačima, nije se libio suprotstaviti sudačkim nepravdama zbog kojih je dobio i najveću kaznu u povijesti hrvatskog nogometa, ali nije se libio pokazati s koliko emocija proživljava svaki dolazak na Poljud. Znao je suzu pustiti, povisiti glas, udariti šakom u stol..., na koncu i ''dignuti sidro'' i otići zbog toga što nije više kontrolirao situaciju.

Nakon gotovo pet godina Tudor se vraća na klupu Hajduka u ''najboljim godinama'', i sa sobom osim igračkog iskustva i hajdučke emocije s kojom se i otisnuo u nogometni svijet, donosi i gomilu trenerskog znanja i iskustava, iskustava koje će mu pomoći da kontrolira emocije i da se usredotoči na događanja na terenu. Iskustva s kojim se rijetko koji ''Hajdukov trener'', osim Slavena Bilića može danas pohvaliti. Serie A, grčka Super League, turska Super Lig, klupe Udinesea, PAOK-a, Galatasaraya... sve je to Tudor prošao u proteklih gotovo pet godina i dobro ''ispekao zanat''. Mogao je mirno sjediti kod kuće i svakog prvoga otići u banku po plaću koju mu je uplaćivao Udinese, mogao je čekati priliku u nekom većem klubu ili sredini koja bolje plaća, no, zov Hajduka je za Igora ipak nešto posebno. Pokazao je to bezbroj puta, pa i nekim primjerima koji nikad nisu zabilježeni na novinskim stupcima.

Sada ga čeka novi početak, svjestan je što se od njega traži, a to je stvaranje nove vrijednosti u igračkom kadru i rezultati. ''Ako Hajduk nije prvi, to nikome ne odgovara, i ništa ne valja, toga trebaju biti svi svjesni. Moj zadatak je učiniti klub boljim, bez obzira što je psihološka situacija u klubu teža nego kad sam bio prvi put. Zbog svih ovih godina bez trofeja normalno je i da pritisak raste'' kazao je na predstavljanju i najavio kako će u prvom razdoblju provjeriti na koga sve od igrača može računati, a na koga ne. Pogotovo kad su u pitanju mladi igrači iz Akademije, koja će morati pratiti sustav prve momčadi.

Pomalo iznenađujuće, Tudor je odmah na predstavljanju najavio kako će njegov Hajduk igrati u formaciji s tri igrača u zadnjoj liniji. Novitet je to koji su pokušavali uvesti mnogi treneri Hajduka u zadnjih 15-ak godina, među njima i Tudor. Uglavnom neuspješno. Valjda će imati više uspjeha nego na startu trenerske karijere, u svoju prvu utakmicu na klupi Hajduka u svibnju 2013. protiv Splita krenuo je u sustavu 3-4-3 i doživio poraz.