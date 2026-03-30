Tudor iznenadio Engleze: Nije uzeo otpreminu od Tottenhama!

Nakon sedam utakmica i šest tjedana, Igor Tudor (47) sporazumno je prekinuo suradnju s Tottenhamom. Podsjetimo, Tudor je sredinom veljače na klupi engleskog prvoligaša zamijenio Thomasa Franka, pod čijim je vodstvo londonski klub pao na 16. mjesto ligaške ljestvice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Tudorovih turbulentnih 44 dana u Londonu: Ni njegove metode nisu trgnule Tottenham iz sna... | Video: 24sata/Reuters

- Možemo potvrditi kako smo sporazumno raskinuli ugovor s glavnim trenerom Igorom Tudorom, koji će smjesta napustiti klupu. Svoje su uloge s njime napustili i trener golmana, Tomislav Rogić, kao i kondicijski trener Riccardo Ragnacci. Zahvaljujemo im na njihovom doprinosu tijekom posljednjih šest tjedana, neumorno su radili za klub - pisalo je u oproštajnom priopćenju Spursa.

Tudor je jednom gestom oduševio navijače Tottenhama i englesku javnost. Naime, hrvatski trener nije uzeo ni centa otpremnine, otkrio je novinar Talksporta Alex Crooke na X-u.

U sedam utakmica Tudor je ostvario jednu pobjedu, i to u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Atletica. U pet ligaških utakmica osvojio je bod.