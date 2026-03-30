Obavijesti

Sport

Komentari 3
IZNENADIO POTEZOM

Tudor iznenadio Engleze: Nije uzeo otpreminu od Tottenhama!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Paul Childs

U sedam utakmica Tudor je ostvario jednu pobjedu, i to u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Atletica. U pet ligaških utakmica osvojio je bod.

Admiral

Nakon sedam utakmica i šest tjedana, Igor Tudor (47) sporazumno je prekinuo suradnju s Tottenhamom. Podsjetimo, Tudor je sredinom veljače na klupi engleskog prvoligaša zamijenio Thomasa Franka, pod čijim je vodstvo londonski klub pao na 16. mjesto ligaške ljestvice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tudorovih turbulentnih 44 dana u Londonu: Ni njegove metode nisu trgnule Tottenham iz sna... 00:47
- Možemo potvrditi kako smo sporazumno raskinuli ugovor s glavnim trenerom Igorom Tudorom, koji će smjesta napustiti klupu. Svoje su uloge s njime napustili i trener golmana, Tomislav Rogić, kao i kondicijski trener Riccardo Ragnacci. Zahvaljujemo im na njihovom doprinosu tijekom posljednjih šest tjedana, neumorno su radili za klub - pisalo je u oproštajnom priopćenju Spursa.

Tudor je jednom gestom oduševio navijače Tottenhama i englesku javnost. Naime, hrvatski trener nije uzeo ni centa otpremnine, otkrio je novinar Talksporta Alex Crooke na X-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke
VELIKA LJUBAV

Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Dok Edin vodi Bosnu prema povijesnom Svjetskom prvenstvu, Amra je njegov najveći oslonac
DRAMA U ZAGORJU Golmana helikopterom prevezli s terena!
OZLJEDA GLAVE

DRAMA U ZAGORJU Golmana helikopterom prevezli s terena!

Bio je to svojevrsni "derbi začelja", a nakon situacije s ozljedom golmana momčadi su odlučile da neće nastaviti dvoboj. Prema dogovoru će se nastaviti od trenutka prekida
Šok za 'vatrene' u SAD-u: 'Pa on nije prepoznao Luku Modrića!'
ANEGDOTA IZ ORLANDA

Šok za 'vatrene' u SAD-u: 'Pa on nije prepoznao Luku Modrića!'

Luka Modrić, ikona hrvatskog nogometa, nije prepoznat u Orlandu! Vozač taksija nije ni slutio da je u njegovom autu sjedila nogometna legenda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026