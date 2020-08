Tudor je odlučio otići, ali Hajduk će inzistirati na plaćanju odštete

U situaciji kad Tudoru nije uspio brak s prvom ljubavi Hajdukom ni iz drugog pokušaja, tko mu može zamjeriti što se odlučio okrenuti svojoj drugoj ljubavi, bogatijem i atraktivnijem Juventusu...

<p>Kada je u veljači 2015. godine Igor Tudor odlučio napustiti Hajduk, učinio je to na sebi svojstven način. Zanemarivši hijerarhiju najprije je otišao igračima u klupski restoran i objavio im svoju odluku. Bio je to presedan i tumačilo se tada kako su Tudor i predsjednik Brbić u svađi oko igračkog kadra, zbog čega se Tudor uostalom i odlučio povući.</p><p>Nešto više od pet godina kasnije Tudor je opet odlučio otići iz Hajduka prije vremena, no ovoga puta je o svom naumu obavijestio najprije svoje suradnike u stožeru i neposredno nadređene Marija Stanića i Ivana Kepčiju. Otkrio im je kako ga novi trener Juventusa Andrea Pirlo zove u svoj stožer kao jednog od pomoćnih trenera te kako je nakon dugog razmišljanja odlučio prihvatiti ponudu. Da nije, ne bi nikoga ni obavještavao...</p><p>Nakon što je na užas ljudi u Hajduku, pa i samog Tudora, vijest ipak ugledala svjetlo dana prije nego su je oni odlučili objaviti, navijački puk Hajduka se, kao i obično, podijelio. Oni koji su do jučer kritizirali Tudora zbog loše igre i rezultata te zazivali njegovu smjenu i odlazak, počeli su ga prozivati zbog ''izdaje'', a oni koji su ga branili i tražili da mu se osigura mir i kontinuitet na klupi, podržavali su njegovu odluku da ode, jer ''klub poput Juventusa se ne odbija''.</p><p>Tudor je odlučio, no nešto se pita i Hajduka! Nakon što ih je obavijestio o mogućnosti odlaska u Juventus, iz Hajduka su prije bilo kakvog očitovanja odlučili pričekati službenu ponudu iz Torina. Tudora za Hajduk veže ugovor do ljeta 2023. godine i klub će sigurno tražiti odštetu za prijevremeni raskid. Ugovor traje još 22 mjeseca a Tudor mjesečno prima 20.000 eura... Svaguša je prije desetak godina od Lazia uzeo 400.000 eura za tadašnjeg trenera Edoarda Reju i njegovog asistenta Luigi Febbrarija, teško da će i Brbić za Tudora tražiti manje, pogotovo što je u pitanju prebogati Juventus...</p><p>Nije tajna da Igor Tudor ima dvije nogometne ljubavi, onu prvu i najveću – Hajduk, i onu drugu, kud i kamo bogatiju i atraktivniju – Juventus. I tko mu u situaciji kad brak s prvom ljubavi nije uspio ni iz drugog pokušaja, može zamjeriti što se odlučio okrenuti svojoj drugoj ljubavi i s njom pokušava pronaći sreću.</p><p>Hajduk je za Tudora očito prevelika emocija s kojom se ne uspijeva nositi. Ni prvi ni zadnji od 'fetivih' Hajdukovaca koji su ponikli u klubu, igrali i kasnije mu se vraćali kao treneri. Jednostavno, dok su daleko od Poljuda sve je u redu, ali onog trenutka kad se vrate, ne mogu se nositi s pritiskom rada u sredini u kojoj je svaki muškarac do svoje 30. uvjeren da može igrati u Hajduku, a nakon 30. da ga može voditi....</p><p>Imao je Tudor na klupi Hajduka i svijetlih trenutaka, u prvom je mandatu osvojio Kup, imao 17 uzastopnih utakmica bez poraza, promovirao neke mlade igrače poput Pašalića ili Vlašića, ali isto tako nije imao razumijevanja za Andrijaševića, Bradarića, Nejašmića, Čolinu.... Bilo je i suza prilikom potpisa ugovora, lupanja šakom o stol kako bi dodatno potkrijepio svoje tvrdnje i argumente, svađao se sa sucima, protivničkim igračima, novinarima... Tudor je jednostavno takav, osebujan karakter koji vjeruje samo rijetkima, a najviše samome sebi. No kad se podvuče crta i zbroji sve što je napravio, bilo je to premalo za ono što se od njega i momčadi koju je imao na raspolaganju objektivno moglo očekivati. Pogotovo u ovom drugom mandatu... Teško da će za Tudorom itko od navijača Hajduka zažaliti, a opet, s druge strane, koji se to klub može pohvaliti da njegovog trenera traži jedan Juventus!</p><p>Tudor je dakle na izlaznim vratima Poljuda, čeka se samo potvrda da će 'Stara dama' uplatiti traženu odštetu i Hajduk će u potragu za novim trenerom. Tko će to biti, teško je predvidjeti... Do jučer su nas Benjamin Perasović, Marin Brbić i Mario Stanić uvjeravali kako je kraj šok terapijama i kako je Hajduku za bolje sutra nužno potreban kontinuitet. Čuvali su leđa jedni drugima i uvjeravali nas sve skupa kako je zajedništvo i stabilnost jedini ispravan put. Po tko zna koji put pokazalo se da su riječi jedno, a djela nešto posve drugo, jer, Perasović upravo traži svog trećeg predsjednika uprave, Brbić je promijenio dva savjetnika i dva sportska direktora i čeka svog nasljednika, dok je Stanić u potrazi za svojim trećim trenerom, iako je na Poljud stigao prije jedva osam mjeseci....</p>