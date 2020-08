Tudor odlazi iz Hajduka? Andrea Pirlo zove ga u stožer Juventusa

Andrea Pirlo preuzeo je momčad Juventusa i u svoj stožer zove Igora Tudora. Tudor je s tom informacijom upoznao svoje najbliže suradnike ali još uvijek razmišlja što napraviti....

<p>Igor Tudor razmišlja o odlasku s klupe Hajduka!</p><p>Vijest je to koja se kasno sinoć zakotrljala hodnicima Poljuda, odmah nakon pobjede nad Istrom, no za sada nije dobila službenu potvrdu.</p><p>Nije u pitanju smjena zbog nezadovoljstva čelnika Hajduka izvedbom Tudorove momčadi protiv Istre, u pitanju je ponuda bivšeg Tudorovog suigrača Andree Pirla koji ga zove u svoj stožer, kao jednog od pomoćnih trenera Juventusa.</p><p>Tudor je o svemu izvijestio čelnike kluba i svoje suradnike, no još uvijek nije odlučio. Razmišlja što napraviti. Njegova momčad protiv Istre nije prikazala ni naznaku igre kakva se od njih očekuje na početku nove sezone i pitanje je do kada će navijači i čelnici Hajduka imati strpljenja za ono što radi, a opet, čvrsto su stali iza njega i ne bi bilo korektno da im sada okrene leđa i ode.</p><p>No prilika da postane pomoći trener velikana poput Juventusa n ukazuje se svaki dan i nije nemoguća opcija da se ipak sporazumno raziđu. Mario Stanić i Ivan Kepčija odavno su kazali kako Tudora neće mijenjati, jedina mogućnost razlaza je da on sam ode. Tudor je do sada u više navrata birao ostanak na klupi, no ovo je posve nova situacija.</p><p>Uskoro opširnije....</p>