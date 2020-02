Tudor je ''sukno i škare'' dao u ruke Hamzi Barryju. I pogodio!

Sedam i pol godina Lokomotiva nije na Poljudu uzela puni plijen, a ako ovako nastave, neće ni još sedam i pol godina. Istrčali su doduše Zagrepčani nominalno s vrlo ofenzivnom postavom, iza centralne špice Budimira igrao je Sammir, a na bokovima dva brzanca Uzuni i Kastrati, no u prvom dijelu nisu nijednom uspjeli zaprijetiti Posavcu, pa je Goran Tomić u poluvremenu očekivano izvukao Sammira i Budimira, te umjesto njih uveo Cokaja i Tucija.

Kako i ne bi kad je rastrčani Hajduk u prvom dijelu ''raspolovio'' Lokomotivu, kako je to slikovito znao reći pokojni Stanko Poklepović, i to na šestoricu pred Grbićem u obrani, i spomenutu četvorku u napadu. A tako ni puno jače momčadi od Lokomotive ne bi ugrozile Hajduk. U drugom dijelu je to bilo bolje, no ne dovoljno za više od par poluprilika i tek jednu izglednu priliku pred kraj susreta, koju je Mujakić spriječio startom na Uzuniju za izravni crveni karton. No bilo je to sve, uspio je Hajduk obraniti prednost i s igračem manje.

Lokomotiva je u početku utakmice dobro pritiskala Hajduk i nije mu dala otvarati igru iz dubine, preko Barryja, kome je Tudor u ruke dao i ''sukno i škare'' da kreira i razigrava momčad. Dobro je to Barry radio no lopta je teško pronalazila put do napadača, ali čim je Hajduk prvi put u par dodavanja iznio loptu iz zadnje linije, došao je do prednosti.

Mujakić je dodao Caktašu u sredini, ovaj je odmah tražio Juranovića, lopti je pokušavajući je presjeći promijenio smjer Petrak, a neodlučnost Kolingera iskoristio je Eduok, utrčao ispred njega i matirao nemoćnog Grbića. Počeo je Eduok ispunjavati obećanje o broju postignutih golova, a da je bio malo koncentriraniji par minuta kasnije te da je zabio zicer, umjesto nogu već gotovo savladanog Grbića, riješio bi pitanje pobjednika u prvom poluvremenu i 'prebacio normu'...

Na stranu konačan rezultat, dojam o igri Tudorove momčad ostao bi sličan i da je rezultat bio nepovoljniji. Ova momčad se trudi, trči, pokušava igrati, napada i stvara veliki broj prilika. Hoće li i rezultat doći kao plod takve igre, kako to Tudor optimistično najavljuje, to ćemo tek vidjeti..., ali za ovakav nogomet se isplati kupiti ulaznicu i doći na stadion, jer se u svih 90. minuta nešto na terenu događa. Da ne bi bilo zabune, nije to sad odjednom vrhunska nogometna predstava, ali je daleko bolje, smislenije i ljepše od onoga što smo gledali u zadnjih par godina.

I večerašnja postava potvrdila je informacije iz Hajdukove svlačionice koje govore kako Tudor u svojim planovima udarne momčadi ne vidi tri standardna igrača iz prvog dijela sezone, Nejašmića, Čolinu i Simića, kao ni Vučura, Delića, Teklića... Danas je na lijevom boku započeo Jakoliš, Jradijevu poziciju zauzeo je Jurić, dok je umjesto Vučura u zadnji red ušao Mujakić. Kad se tome doda najavljeni dolazak još jednog stopera, Bugara Kristiana Dimitrova, jasna je to potvrda točnosti tih informacija.

Baš kao što i zamjenu Jaira na poluvremenu treba promatrati u svjetlu njegovog vjerojatnog odlaska u Kairat i prilika koje Tudor redovito daje njegovom nasljedniku Leonu Krekoviću. Ne zaboravimo i odlazak Delića na posudbu u Istru, vjerojatnog odlaska Teklića na posudbu...