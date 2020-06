'Tudor me zvao i pitao mogu li ući i zabiti gol. I eto, zabio sam'

<p>U sljedećoj sezoni napad Hajduka predvodit će novi centarfor <strong>Dimitris 'Dimi' Diamantakos</strong> (27), a u ovoj ga sezoni spašava drugi 'Dimi', bugarski stoper <strong>Kristian Dimitrov</strong> (23), koji je zabio pobjednički gol u ogledu s <strong>Interom</strong> u 97. minuti utakmice i dijeli nadimak sa svojim budućim suigračem.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Tudor pred novinarima</b></p><p>Tudor je pred kraj utakmice s Interom, nemajući valjda kvalitetnije i logičnije rješenje, na veliko iznenađenje svih navijača Hajduka pred malim ekranima poslao u špicu Dimitrova. Trebao mu je robusni centarfor koji će iskoristiti brojne upotrebljive centaršuteve, a kako grčki 'Dimi' još uvijek nije stigao, iskoristio je visinu bugarskog 'Dimija'. I pogodio...</p><p>- Trener me pozvao sa zagrijavanja i pitao me mogu li pomoći u napadu. Odgovorio sam mu da mogu, na što me on upitao mogu li zabiti gol. Rekao sam mu da mogu i gol zabiti ako treba, i eto, zabio sam ga... - otkrio nam je simpatični Bugarin, koji igra stopera, ali mu zabijanje golova i igra s loptom nisu strani:</p><p>- U mladosti sam počeo kao napadač, igrao sam naprijed sve do 14. godine. Nakon toga sam igrao u veznom redu do 17. godine, i onda je na jednoj utakmici nedostajalo stopera pa me trener pitao mogu li pomoći i zaigrati u zadnjoj liniji. Što ću, rekao sam da mogu, nije bilo drugog rješenja i odigrao sam dobro. Od tada sam stoper... </p><p>A to će i ostati...</p><p>- Lakše je igrati otraga nego naprijed, manje se trči, a imam i bolji pregled igre ispred sebe. Više mi odgovara igrati stopera, ali, ako treba, uvijek se mogu u prekidima priključiti i pomoći i napadu.</p><p>Odmah nakon utakmice Tudor mu je čestitao, a brojne čestitke stigle su i od navijača iz Bugarske. </p><p>- Dobre vijesti brzo se šire, pogotovo u vrijeme kad se ne igra većina prvenstava po Europi. Puno ljudi u Bugarskoj prati nogomet i bugarske igrače koji igraju u inozemstvu, pa su tako čuli i za taj moj gol - pojašnjava Dimitrov, kojemu je gol Interu drag, ali ne i najdraži u karijeri.</p><p>- Već sam zabijao važne golove za Botev iz Plovdiva, i to uglavnom glavom. Zabio sam Ludogorecu, Levskom, zabio sam pred sam kraj utakmice i vrlo važan gol za izjednačenje i prolaz u finale kupa protiv CSKA iz Sofije, kad smo imali čak dva igrača manje...</p><p>U napadu koji je prethodio njegovom golu Interu, pogodio je Dimitrov na sličan način i stativu, a nakon gola dugo se čekala odluka i pregledavala snimka.</p><p>- Isprva nisam znao što se događa, znao sam da nisam napravio nikakav prekršaj, ali su mi kasnije rekli da je Ismajli nešto čačkao oko lopte i da sudac pregledava taj njegov duel... Na sreću, ispostavilo se kako to nije bilo prekršaj i mogli smo slaviti i gol i pobjedu...</p><p><em>Ludu završnicu utakmice Hajduk - Inter i gol Dimitrova pogledajte <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YlUaq8uo9rQ&t=355" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Do kraja sezone vodit će se bitka za drugo mjesto, a Dimitrov vjeruje kako je Hajduk najozbiljniji kandidat za poziciju koja osigurava kvalifikacije za prestižnu Ligu prvaka.</p><p>- Zna se što je naš cilj sezone i tu se ništa nije promijenilo. Ritam utakmica je ubrzan, bit će teško, već u prvom susretu u Puli (četvrtak, 21.05), gdje nas čeka protivnik koji se bori za opstanak. Ali za nas nema lake utakmice, u svakoj sljedećoj moramo ići na pobjedu. Moramo se dobro pripremiti i odigrati, Pula nam mora biti zalet za utakmice koje slijede...</p><p>Iako se tijekom stanke jako dobro radilo, najprije svaki od igrača kod svoje kuće, a kasnije, kad su započeli treninzi, i svi skupa, Dimitrov priznaje kako još uvijek nisu ni blizu formi od prije korona pauze.</p><p>- Nijedan igrač nije na top nivou, ali na svakoj će sljedećoj utakmici biti sve bolje i bolje. Trenirali smo dobro, ali pravu formu možeš uhvatiti samo na utakmicama. Nakon tri, četiri utakmice bit ćemo pravi, pogotovo kad se publika vrati na tribine.</p><p>Pohvalio je Dimitrov mladog <strong>Marija Vuškovića</strong> (18) koji ga je zamijenio u postavi zbog lakše ozljede mišića.</p><p>- Dobar je bio Vuška, ali mora u kontinuitetu igrati i steći iskustvo. On je još mlad, ali je unatoč tome odigrao odličnu utakmicu - kaže bugarski stoper, prije nego li je pohvalio suigrače i atmosferu u svlačionici u kojoj se, kaže, dobro snašao.</p><p>- Ne govorim engleski ni hrvatski jezik pa je isprva bilo malo problema, ali vrlo brzo sam pohvatao hrvatski, koji je sličan mom bugarskom jeziku, i sad se već dobro sporazumijevamo. Vidite da i intervju mogu dati bez problema - nasmijao se Dimitrov, koji je cijelo ovo vrijeme u Splitu sam:</p><p>- Obitelj je u Bugarskoj, planirali su me posjetiti, ali zbog korone smo morali promijeniti plan, doći će tek na ljeto. Samoća mi je u koroni najteže padala, nisam smio vani,. Morao sam i kuhati, snalazio sam se kako sam znao. Vrijeme sam kratio igrajući PlayStation sa suigračima, pokušavao pobijediti <strong>Posavca</strong> koji je daleko najbolji. Sada je lakše kad se može vani. Uživam u Splitu, grad je lijep, ljudi su jako pristupačni i dobri, vrijeme je lijepo... - nabrajao je Dimitrov, a na pitanje jesu li jednako lijepe i djevojke zbunjeno odgovorio:</p><p>- Ne!</p><p>Mislio je valjda kako ga pitamo ima li djevojku. Nakon pojašnjenja samo se nasmijao i digao palac gore...</p>