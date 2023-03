Tudor nakon blamaže: Vlada neopisiva tuga. Sve je pošlo po zlu, ovo je nedopustivo...

Posljednjih mjeseci euforija je zahvatila Marseille. Temperamentni navijači francuskog velikana zavoljeli su Igora Tudora nakon što im na početku baš i nije bio drag. Sanjali su trofeje i kraj dominacije omraženog PSG-a. Išlo je sve kao po loju, hrvatski trener smirivao je euforiju, svjestan da može sve otići naopako. I bio je u pravu.

U samo tri dana Marseille se praktički oprostio od trofeja ove sezone. U nedjelju su u velikom derbiju izgubili od PSG-a koji je u prvenstvu pobjegao na plus osam. Veliku priliku vidjeli su u Kupu gdje ih je u četvrtfinalu na Velodromeu čekao drugoligaš Annecy, no Marseille je senzacionalno izgubio nakon jedanaesteraca (7-6) pred više od 64 tisuće svojih pristaša!

- Ovo je za nas veliko razočaranje, jako smo tužni. Ispali smo iz natjecanja iz kojeg smo eliminirali PSG i Rennes, ovo je ludo. Teško ovo sada mogu objasniti - rekao je razočarani Tudor nakon teškog poraza.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Kada je Veretout zabio za 1-0 u 29. minuti, činilo se kako će to biti samo odrađivanje posla i lagani plasman u polufinale. No, drugoligaš je sve zakomplicirao u šest minuta. Prvo je Dion u 53. minuti izjednačio, da bi Mouanga u 59. minuti u potpunosti preokrenuo. Do kraja utakmice igrala je samo jedna momčad, Marseille je pritiskao, zaradio je penal u 85. minuti, ali je Alexis Sanchez promašio. Ipak, u posljednjim sekundama utakmice, u 96. minuti Mughe je izjednačio na 2-2. Drama se prelila u jedanaesterce gdje smo vidjeli čak osam serija, oba kluba promašila su po jedan, a a ključni penal u zadnjoj seriji promašio je Balerdi.

Razočarani Tudor

Bila je to blamaža od koje će se Marseille teško oporaviti.

- U svlačionici vlada neopisiva tuga. Ne mislim da su moji igrači podcijenili protivnika. Annecy je odigrao sjajnu utakmicu, neočekivano za momčad iz druge lige. S naše strane, sve što je moglo poći po zlu je pošlo. Imali smo i stative i šanse i promašeni penal... Baš nas nije išlo u napadu. Ali nedopustivo je da primimo dva gola na svom terenu od drugoligaša. Branili su se zubima i noktima, dali su sve od sebe i prošli su dalje - rekao je Tudor pa nastavio.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

- Sve naše mane su danas izašle na vidjelo. Naravno da smo očekivali prolaz, silno smo razočarani. Jasno je da nismo bili dobri, da smo previše griješili. Ha, kad te izbaci drugoligaš... Svi smo strašno razočarani. Već smo se vidjeli u polufinalu nakon što smo izbacili tako jake protivnike i onda se dogodi ovo. Jako nam je žao.

