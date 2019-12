Tudor pred vratima, jednom je izvisio: Rezerve Klaf i Prelec?

Nakon loših igara u gostima, gdje Hajduk nije pobijedio od srpnja i utakmice u Varaždinu, navijači Hajduka spustili su palac Buriću. Isto je učinila i struka, novi sportski direktor Mario Stanić i predsjednik Marin Brbić u dogovoru su odlučili zahvaliti se Buriću.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Damir Burić drugi je put otišao u povijest, a prvi kandidat za njegova nasljednika je Igor Tudor. Neslužbeno, na Poljudu se već priča kako je Tudor razgovarao s čelnicima Hajduka, dogovorio uvjete, te se čeka samo službena objava. Kažemo “neslužbeno” jer se već stotinu puta pokazalo da dogovori malo vrijede dok se sve ne objavi na papiru.

Uostalom, da je doista tako, najbolji je primjer upravo Igor Tudor, koji je prošle godine bio blizu povratka u Hajduk. Točnije, već je sve bio dogovorio s tadašnjim predsjednikom Jasminom Huljajem, a onda je, kao grom iz vedra neba, predsjednik Hajduka za trenera postavio Zorana Vulića. I Tudor je izvisio.

Foto: 24sata/PIXSELL

- Predsjednik Huljaj i sportski direktor Bjelanović zvali su me i rekli da ovako više ne ide i da žele promijeniti trenera. Rekao sam im da nije problem trener nego kompletan plan, ideja i vizija razvoja sportskog sektora. Bio sam spreman to donijeti, sa mnom bi došao Mario Stanić kao šef struke - rekao je tada Tudor.

Foto: DANIELE MASCOLO

Sad je Tudor najozbiljniji kandidat, i samo nekakav veliki obrat može iznjedriti drugoga kandidata. No ako i postoji mala vjerojatnost za nekog drugog, onda bi to bio Matjaž Kek, također velika želja navijača, iskusni trener, koji je napravio sjajan posao u Rijeci. No veliko je pitanje bi li i pod kojim uvjetima Slovenac prihvatio novi angažman u Hrvatskoj, pa makar to bio i Hajduk, koji je oduvijek simpatizirao.

Saznajemo kako su u rezervnim opcijama i dva mlada stručnjaka, koje sportski direktor Kepčija dobro poznaje i s kojima je surađivao, a to su Dean Klafurić i Ivan Prelec. No “pole position” ima Tudor, koji prvo mora raskinuti ugovor s Udineseom...