Obavijesti

Sport

Komentari 2
KRENULA SERIE A

Tudor startao pobjedom, Juriću samo bod. Pašalić je asistirao

Piše HINA, Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Tudor startao pobjedom, Juriću samo bod. Pašalić je asistirao
Foto: Alberto Lingria

Igrači Atalante upamtit će ime hrvatskog golmana Adriana Šempera, nesumnjivo jednog od najzaslužnijih za to što je Pisa ostala neporažena u Bergamu, u debiju Ivana Jurića na klupi

Torinski Juventus je pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Igora Tudora svladao s 2-0 Parmu na startu nove sezone Serie A, ali Atalanta Ivana Jurića nije uspjela pred svojim navijačima svladati Pisu, odigravši 1-1 protiv povratnika u elitni razred talijanskog nogometa.

Juventusu su pobjedu donijeli Jonathan David (59) i Dušan Vlahović (84), a kod oba pogotka je asistent bio Kenan Yildiz.

Igrači Atalante upamtit će ime hrvatskog golmana Adriana Šempera, nesumnjivo jednog od najzaslužnijih za to što je Pisa ostala neporažena u Bergamu. Gosti su poveli u 26. minuti autogolom švedskog braniča Hiena, a Atalanta je izjednačila u 50. minuti pogotkom Gianluce Scamacce, kod kojeg mu je asistirao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Pašalić je bio u početnoj postavi i igrao je do 71. minute, kad ga je Ivan Jurić odlučio zamijeniti.

Šemper je nakon izjednačujućeg pogotka Atalante imao nekoliko sjajnih obrana, a najbolja je bila ona u 70. minuti, kad je bio "jedan na jedan" protiv Daniela Maldinija i spriječio ga u postizanju pogotka.

Hrvatski strateg Ivan Jurić je, tako, debitirao remijem na klupi Atalante koju je dugo vremena prije njega vodio Gian Piero Gasperini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
VIDEO Osijek - Hajduk 0-2: 'Bili' se priključili Dinamu na vrhu tablice. Livaja zabio i asistirao!
NOVA POBJEDA 'BILIH'

VIDEO Osijek - Hajduk 0-2: 'Bili' se priključili Dinamu na vrhu tablice. Livaja zabio i asistirao!

Hajduk je na Opus Areni pobijedio Osijek golovima Livaje i Šege. Osijek je bio opasan na početku oba poluvremena, ali nije zabio, dok je Hajduk iskoristio svoje šanse i mirno priveo utakmicu kraju
FOTO Bila je najbujnija igračica svijeta. Smanjila je grudi da bi pokorila sve, prije doping afere
USPON I PAD SIMONE HALEP

FOTO Bila je najbujnija igračica svijeta. Smanjila je grudi da bi pokorila sve, prije doping afere

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025