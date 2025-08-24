Tudor startao pobjedom, Juriću samo bod. Pašalić je asistirao

Torinski Juventus je pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Igora Tudora svladao s 2-0 Parmu na startu nove sezone Serie A, ali Atalanta Ivana Jurića nije uspjela pred svojim navijačima svladati Pisu, odigravši 1-1 protiv povratnika u elitni razred talijanskog nogometa.

Juventusu su pobjedu donijeli Jonathan David (59) i Dušan Vlahović (84), a kod oba pogotka je asistent bio Kenan Yildiz.

Igrači Atalante upamtit će ime hrvatskog golmana Adriana Šempera, nesumnjivo jednog od najzaslužnijih za to što je Pisa ostala neporažena u Bergamu. Gosti su poveli u 26. minuti autogolom švedskog braniča Hiena, a Atalanta je izjednačila u 50. minuti pogotkom Gianluce Scamacce, kod kojeg mu je asistirao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Pašalić je bio u početnoj postavi i igrao je do 71. minute, kad ga je Ivan Jurić odlučio zamijeniti.

Šemper je nakon izjednačujućeg pogotka Atalante imao nekoliko sjajnih obrana, a najbolja je bila ona u 70. minuti, kad je bio "jedan na jedan" protiv Daniela Maldinija i spriječio ga u postizanju pogotka.

Hrvatski strateg Ivan Jurić je, tako, debitirao remijem na klupi Atalante koju je dugo vremena prije njega vodio Gian Piero Gasperini.