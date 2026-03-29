KRATAK MANDAT

Tudor u neslavnim stranicama Premier lige. Samo su četiri trenera kraće bili na klupama

Piše Petar Božičević,
Tudor u neslavnim stranicama Premier lige. Samo su četiri trenera kraće bili na klupama
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Posebna je priča Cristian Stellini koji je "spurse" vodio svega 29 dana, ali on je ionako obavljao dužnost "interim managera", odnosno bio je privremeno rješenje kluba

Tottenham je prekinuo suradnju s Igorom Tudorom, a Hrvat se u londonskom klubu zadržao samo 43 dana. Samo su četiri trenera u Premier ligi kraće bili treneri, od čega je jedan obavljao dužnost privremenog rješenja.

Apsolutni rekorder je Sam Allardyce, koji je Leeds United vodio u četiri utakmice u razdoblju od svibnja do lipnja 2023. Momčad je vodio u svega četiri utakmice i tri izgubio. Na klupi se zadržao 30 dana. 

Ange Postecoglou vodio je Nottingham Forest početkom ove sezone, točnije od 9. rujna 2025. do 18. listopada. U 39 dana na klupi "šumara" zabilježio je četiri poraza i samo jedan remi. 

Bivši trener Charltona Les Reed nije se proslavio na klupi tog kluba. Sredinom studenog 2006. promoviran je u glavnog trenera momčadi nakon što je bio pomoćnik, a 40 dana sporazumno je raskinuo ugovor s klubom. Zadržao se svega 40 dana na klupi. 

Foto: Chris Radburn/REUTERS

Igor Tudor sljedeći je na listi sa svega 43 dana na klupi Tottenhama, a u sedam utakmica koje je vodio stigao je do jedne pobjede, jednog remija i pet poraza. Londonski klub objavio je vijest o sporazumnom raskidu suradnje. 

Posebna je priča Cristian Stellini koji je "spurse" vodio svega 29 dana, ali on je ionako obavljao dužnost "interim managera", odnosno bio je privremeno rješenje kluba. 

Tottenham se nalazi u teškoj situaciji - jedan bod je udaljen od zone ispadanja, a u Premier ligi ga čeka još sedam utakmica. 

Komentari 0
