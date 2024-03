Tudor uoči debija s Juventusom: 'Dečki, može bilo što osim love'

Maurizio Sarri nije ispunio očekivanja pa je dobio papire. Njegovo mjesto na klupi kluba iz glavnog grada Italije preuzeo je Igor Tudor koji će, makar do ljeta 2025. do kada je potpisao ugovor, voditi rimski Lazio. Prestiž i čast je biti na čelu takvoga kluba, u ligi koju najviše voli.

Tudor debitira protiv 'svojih'

No, ništa novoga za Tudora, koji je protekli angažman imao na klupi francuskog velikana Marseillea. Tudor je u uvodnom obraćanju javnosti, po dolasku u klub, istaknuo što će raditi, a sada je najavio i prvi dvoboj. Bivši igrač Juventusa, pa i pomoćni trener, na klupi Lazija debitirat će upravo protiv 'stare dame'.

- Jako poštujem Maurizija Sarrija, koji je ispisao povijest nogometa, no neću komentirati prošlost - kratko je rekao o stručnjaku kojeg je naslijedio na klupi.

U Italiji oduvijek taktika

Novinare je zanimalo kako će Lazio izgledati pod njime. Debi na klupi imat će 2. travnja u talijanskom kupu.

- Sustav s dvojicom napadača je moguć. Trener se mora prilagoditi karakteristikama igrača koje ima. Mislim da dugoročno planiranje nema smisla. Vjerujem u rad, želimo da odmah krenemo ozbiljno. Neće biti lako na početku, ali to ne znači da dugo trebamo čekati na rezultat. U konačnici, igrači su ti koji čine razliku. Imamo moćnu momčad koja ima svega pomalo.

- Talijanski nogomet oduvijek je oslonjen na taktiku. Nogomet ide u smjeru fizikalija i višeg ritma, iako to nije jedini način na koji se može dobro igrati, u Italiji postoje i druge kvalitete - dodao je.

Igor Tudor: 'Bilo što osim novca'

Tudor se oslanja na nešto tvrđi i stroži pristup pa je jednog novinara zanimalo osjeća li se kao general.

- Ne, to nije dobar opis. Ovdje sam četiri dana i još nisam morao vikati. U Italiji je radni mentalitet na visokoj razini, ovdje je lakše raditi. Naravno, ponekad moraš stimulirati igrače. Izvan terena me mogu pitati bilo što. Rekao sam igračima da me mogu tražiti bilo što osim novca.

Tudor je, svakako, veliko pojačanje za Lazio jer je u surovim uvjetima u Marseilleu za malo ispustio naslov francuskog prvaka i pao tek u finišu 2022./23. pa na koncu završio treći. Dobar dio sezone vodio je bitku s prvakom PSG-om i na koncu drugoplasiranim Lensom.

U Veroni radio sjajne stvari

U Italiji je već radio u dva navrata, jednom je vodio Udinese, potom i Veronu gdje je izgradio respektabilno ime. Sjetit ćemo se, njegova Verona igrala je predivan napadački nogomet, a momčad je većinu sezone djelovala iznimno kompaktno. Kao igrač, nastupao je u dresu Juventusa i Siene, a otkrio je i da je skoro stigao u Lazio.

- Ne znam zašto su pregovori prestali u jednom trenutku. Moj dobar prijatelj Alen Bokšić je igrao ovdje, to me također povezuje s Lazijom. On je ispisao povijest s ovim klubom. Nedavno smo se čuli, on često dolazi u Rim - rekao je novi trener 'nebeskoplavih'.