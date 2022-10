Jakić i Smolčić skrivili penale protiv Tottenhama, Tudor drugi put slavio u LP s Marseilleom

U skupini D je Marseille, kojega vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, kao gost u Lisabonu svladao Sporting sa 2-0 (2-0), dok je Tottenham Hotspur na svom terenu bio bolji od Eintrachta iz Frankfurta sa 3-2 (3-1).

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Marseille je do velike prednosti u Lisabonu stigao u 18. minuti kada je isključen Esgaio zbog prekršaja za kazneni udarac, a siguran izvođač 11-erca bio je Guendouzi (20-11m). Alexis Sanchez (30) vrlo brzo potom povsio je na 2-0, a Marseille je mirno sačuvao tu prednost.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Eintracht je poveo u Londonu golom Kamade (14), no ta prednost je trajala samo pet minuta prije no što je Son (19) izjednačio na 1-1. Zatim je Kristijan Jakić skrivio kazneni udarac zbog prekršaja na Kaneu (28-11m) koji je sam i realizirao 11-erac za 2-1. Son (36) je svojim drugim golom povisio na 3-1, a taj je rezultat stajao sve do pred kraj dvoboja kada je Alidou (87) smanjio na 3-2. U sudačkoj nadoknadi Kane nije iskoristio još jedan kazneni udarac za Tottenham.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Ivan Perišić ostao je na klupi Tottenhama, Kristijan Jakić je odigrao čitavu utakmicu za Eintracht, dok je Hrvoje Smolčić debitirao u Ligi prvaka ušavši u igru u 70. minuti za sastav iz Frankfurta.

Tottenham je na vrhu skupine sa sedam bodova, Marseille i Sporting imaju po šest, a Eintracht četiri boda.

Najčitaniji članci