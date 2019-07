Tuga u Engleskoj: Ozlijeđeni je konj pobijedio, a onda - uginuo

Konj Beat The Bank bio je zvijezda King Power Racinga i pokojnog vlasnika Leicestera Vichaija Srivaddhanaprabhe, koji je poginuo prošlog listopada u nesreći helikoptera. A sad je skončao i njegov konj.

Na subotnjoj utrci u Ascotu, nakon fatalne ozlijede, uz koju je uspio pobijediti u fotofinišu drugu godinu za redom, nije mu bilo spasa. Prevezen je u bolnicu, veterinari su ga spašavali, ali podlegao je ozljedama.

Can he go one better? Queen Anne runner-up Beat The Bank looks for a repeat success in the Summer Mile... pic.twitter.com/0df5PP0IeH

Doveden je iz Irske te je nakon dolaska osvojio osam utrka i time zaradio 600.000 funti. U subotu je još jednom, za kraj, pobijedio u fotofinišu kao pravi borac.

Natjecao se u svojoj najboljoj formi ove godine pod trenerom Andrewom Baldingom koji je najbolje razumio ovoga petogodišnjeg trkaćeg konja, njegove potrebe i njegovu snagu.

U King Power Racingu sudjeluju bogati vlasnici koji imaju velik broj konja s kojima se mogu natjecati, ali će zasigurno dugo žaliti za gubitkom staroga ratnika koji je nevjerojatna sportska izdanja započeo pod vlasništvom gospodina Srivaddhanaprabhe.

Warrior! Beat The Bank wins the Group 2 Summer Mile at @Ascot again! Unfortunately the horse suffered an injury and is being assessed by vets. We will bring you more when we have it… pic.twitter.com/hGVxiywLqz