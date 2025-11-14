Obavijesti

BILA JE VELIKA NAVIJAČICA

Tuga u obitelji Mišković: Umrla je majka predsjednika Rijeke

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HNK RIJEKA

Anna je, baš poput pokojnog supruga Šime, bila veliki navijač Rijeke. Svojom je prisutnošću uvijek podsjećala da ljubav prema klubu nema dobne granice, objavio je riječki klub

Na dan kada Hrvatska na Rujevici ima priliku osigurati Svjetsko prvenstvo, prvog čovjeka HNK Rijeke Damira Mišković dočekala je bolna vijest. Kako je objavio klub, njegova majka Anna Mišković preminula je u 84. godini života.

Priopćenje Rijeke prenosimo u cijelosti:

Hrvatski nogometni klub Rijeka s dubokom tugom izražava iskrenu sućut našem predsjedniku Damiru Miškoviću i cijeloj obitelji Mišković povodom smrti njihove voljene majke, gospođe Anne Mišković.

Anna je, baš poput pokojnog supruga Šime, bila veliki navijač Rijeke. Svojom je prisutnošću uvijek podsjećala da ljubav prema klubu nema dobne granice – bila je velika potpora našem predsjedniku na putu prema velikim uspjesima Rijeke.

Prepoznatljiva po svom vjernom navijačkom stilu – bijeloj majici i nezaobilaznom šalu oko vrata – Anna je elegancijom i jednostavnošću utjelovljava sve ono što Rijeka jest.

Dok god su je snaga i zdravlje služili, nije propuštala utakmice. Svaki dolazak na tribine bio je ispunjen toplinom, strašću i iskrenom radošću. Navijala je s velikim žarom, radovala se svakoj pobjedi i svakom uspjehu, dijeleći s klubom i zajednicom svoju neizmjernu ljubav.

Odlaskom drage Anne izgubili smo više od navijačice – izgubili smo dio naše riječke obitelji, dio povijesti i dio srca koje je kucalo za bijelu boju.

