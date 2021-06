Grupna faza je završila, no tek sada slijedi pravo uzbuđenje, euforija i spektakl. Najbolji od najboljih, creme de la creme europskog nogometa.

Nakon dva slobodna dana koja su navijačima poslužila za predah i pripremu za ono što slijedi, danas kreće osmina finala Europskog prvenstva.

Eliminacijsku fazu će u Amsterdamu od 18 sati otvoriti Wales i Danska. I jedni i drugi se nadaju plasmanu u četvrtfinale, i jedni i drugi imaju svoja tajna oružja. Velšani su se na krilima Balea i Ramseyja opet progurali u osminu finala, kao i prije pet godina. Tada su si postavili letvicu jako visoko, došli su do povijesnog polufinala gdje su na kraju ispali od Portugala.

Wales je svoju grupu završio na drugom mjestu, a za to im je bila dovoljna pobjeda protiv Turske (2-0) i remi sa Švicarcima (1-1). Protiv Italije nisu imali šanse (1-0), baš kao i ostali sudionici skupine A.

Gareth Bale je daleko od one forme s vrhunca karijere. Nije to više onaj igrač s Eura 2016. godine, ali Velšani su nezamislivi bez njega. Bez gola je na ovome prvenstvu, promašio je penal, ali ima dvije asistencije. Koliko god nije to stari Gareth, i dalje je vođa i najbolji igrač svoje momčadi. Tu je je i igrač Juventusa Aaron Ramsey, a bitan kotačić je i stasiti napadač Kiefer Moore. Inače, reprezentacija Walesa je na ovaj Euro došla bez izbornika Ryana Giggsa koji je suočen s optužbama za silovanje i napastovanje. U njegovom odsustvu na klupu je zasjeo pomoćnik Rob Page. Koji danas na raspolaganju neće imati suspendiranog Ampadua.

Danska je na samom početku Eura ostala bez svog najboljeg igrača Christiana Eriksena. Imao je srčani udar tijekom prve utakmice protiv Finske i jedva preživio. Bilo je jako teško Dancima u tim trenucima i zbog toga ni ne čudi poraz od Finske.

Bez obzira što su ostali bez najboljeg igrača, njegova podrška bila im je gorivo za sljedeće utakmice. Puni su motiva i želje da naprave što bolji rezultat za svog suigrača i prijatelja, a to je pokazala posljednja pobjeda protiv Rusije. Bez obzira na poraz u drugom kolu od Belgije, pokazali su sjajnu igru pa protiv Rusije sve odveli na razinu više.

Razbili su Ruse 4-1 i zasluženo prošli dalje. Nema glavnog kotačića u momčadi, ali danski orkestar i dalje svira bez greške. Pod izbornikom Hjulmandom igraju jako brz i moderan nogomet. Odmah po izgubljenoj lopti pritišću kao osice, igra se svodi na puno trčanja, puno presinga i što više kontri i polukontri. Upravo tako su i uništili spore i trome Ruse. A po mnogima je to lijek i za pomalo usporeni Wales koji nam nije baš priuštio neke nogometne poslastice na turniru. Takav stil danske igre je u izostanku Eriksena izbacio u prvi plan igrača Leipziga Yussufa Poulsena koji je zabio dva gola na ovome Euru.

Tu je i igrač Barcelone Martin Braithwaite koji igra sjajan turnir, no ništa ne bi funkcioniralo bez Hojbjerga i Delaneyja koji drže srce veznog reda. Danci baš izgledaju kao klapa i momčad i mnogi ih vide puno dalje od osmine finala.

U Amsterdamu će na Johan Cruijff stadionu imati gromoglasnu podršku zahvaljujući lukavim navijačima koji su pronašli način kako izbjeći epidemiološka pravila. Nizozemske vlasti strogo preporučuju putnicima iz Danske petodnevnu izolaciju po dolasku u Nizozemsku pa potom test na koronavirus. Međutim, iz pravila su izuzeti oni koji provedu manje od 12 sati u zemlji pa su lukavi Danci parkirali svoje autobuse na granici Nizozemske i Njemačke, a za Amsterdam će krenuti tek nekoliko sati uoči utakmice.

Uz veliku navijačku podršku i kvalitetu koja je na njihovoj strani, Danci su favoriti u današnjem susretu. Koeficijent na pobjedu Danske je 1.90, a na pobjedu Walesa 4.50. Prijenos je na HRT 2.

Drugi susret od 21 sat nam donosi utakmicu na Wembleyju između Italije i Austrije. Talijani su, uz Engleze, jedina reprezentacija koja nije primila gol u grupnoj fazi, a uz to su utrpali sedam golova. U turnir su ušli kao pritajeni favorit, iako nitko nije znao koliko mogu. Nema tu velike zvijezde i većinom je riječ o igračima koji dolaze iz Serie A. I možda zato i tako dobro funkcioniraju.

Nije to više ona ne baš pretjerano zanimljiva Italija koja čeka što će protivnik napraviti i uzda se u kontre i polukontre, ovo je neka nova Italija predvođena Robertom Mancinijem koja želi igrati i čije utakmice navijači jedva čekaju. I zbog toga već danima sanjare o prvom europskom zlatu nakon 1968. godine.

Igraju oku lijep i jako brz nogomet s visokim presingom prema naprijed gdje se jako puno lopti distribuira naprijed preko krilnih pozicija. Takav sustav očito odgovara Leonardu Spinazzoli koji je oduševio na ovome Euru, kao i sjajni veznjak Manuel Locatelli koji bi nakon turnira mogao Sassuolu zamijeniti nekim većim klubom. Naravno, tu su i Jorginho, Barella, oporavljenik Verratti, napadački trojac Berardi, Immobile, Insigne. Italija baš izgleda moćno i s pravom nosi etiketu pritajenog favorita. Protutnjali su skupinom i osvojili prvo mjesto ispred Walesa, Švicarske i Turske.

No, u susret protiv Austrije će ući oslabljeni. Nema Florenzija, a upitan je i starosjedioc Chiellini. Također, Talijani su jedni od domaćina ovog Eura i sve su utakmice dosad igrali na krcatom Olimpicu. Ovaj put će igrati na Wembleyju gdje neće imati podršku kao u Rimu. Pa je pitanje hoće li i to malo utjecati na njihovu izvedbu.

Austrija je u grupnoj fazi pobijedila Sjevernu Makedoniju i Ukrajinu pa se plasirala u osminu finala. No, uz sav respekt reprezentaciji Franca Fode, Austrijanci nemaju što tražiti protiv jačih reprezentacija. Uostalom, to smo vidjeli protiv Nizozemske. Bili su nemoćni, rijetke prilike su tek stvorili kada su im Nizozemci prepustili igru. I upravo zbog toga, šanse protiv Italije su im kao piletu kod mesara. Još uz to Foda ne može računati na napadača Valentina Lazara koji se ozlijedio protiv Nizozemske.

Koeficijent na pobjedu Italije je 1.50, a ako mislite da ih Austrijanci mogu iznenaditi, onda će vas koeficijent 7.50 više nego zadovoljiti. Prijenos je na HRT 2.