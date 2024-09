Turci tvrde: Mourinho zaključao Livakovića i igrače Fenerbahčea u svlačionici. Prijetio da će otići

Fenerbahče je ovog ljeta doveo nekoliko ozbiljnih igrača i angažirao Josea Mourinha. Glavni cilj u ovoj sezoni je svrgnuti Galatasaray s vrha turskog prvenstva i osvojiti naslov nakon deset godina pa su zato i zadržali najboljeg igrača Edina Džeku koji se povezivao s Hajdukom. No, čini se kako 'special onea' čeka puno teži zadatak nego što je on to zamislio.

Prvo je s klubom ispao iz kvalifikacija Lige prvaka i nastavio je natjecanje u Europskoj ligi, a u prvenstvu je nakon pet kola već dvaput kiksao. Posebno je zabolio poraz od Galatasaraya u najvećem derbiju turskog nogometa (3-1). Fener je dominirao na domaćem terenu, imao čak 27 udaraca, ali Galata je zabijao. I već u prvom poluvremenu utrpao dva gola Livakoviću pa početkom drugog dijela i treći. Džeko je dao kakvu-takvu nadu golom iz penala, ali bilo je kasno.

Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Kako pišu turski mediji, Mourinho je poludio na igrače nakon utakmice pa im je čak i zaprijetio da će otići ako se ponovi nešto slično. Bio je toliko bijesan da ih je zaključao u svlačionicu.

- Mourinho je okupio cijelu momčad i zaključao se u svlačionicu. Vikao je pred golemim ekranom i objašnjavao im pogreške, a zatim i rekao: "Došao sam ovdje biti šampion. Ako ponovno vidim ovakvu utakmicu, napustit ću klub - tvrdi novinar Sercan Hamzaouglu.

Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Portugalac je majstor svog zanata. Kroz cijelu karijeru služio se različitim metodama kako bi probudio svoje igrače, a vidjet ćemo hoće li to biti slučaj i s Fenerbahčeom koji nakon šest kola zaostaje već pet bodova za Galatasarayjem. Mourinha ugovor veže do ljeta 2026. godine, no ako se nastavi ovako, mogao bi on pobjeći i prije vremena.