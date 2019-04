'Tužan sam jer ne mogu nositi broj 12! Dinamo? Po tri boda...'

Neki nogometaši se pomole prije izlaska na teren, neki za sreću navuku znojnik, neki obuju sretne kopačke, neki poskoče par puta na jednoj nozi..., a neki, poput Josipa Posavca inzistiraju na sretnom broju na dresu koji ih prati kroz karijeru.

- Uvijek kad sam mogao nosio sam broj 12, koji mi je najdraži i koji za mene ima posebno značenje. I baš sam bio tužan kad sam čuo da ga ne mogu nositi i u Hajduku – priznao nam je Posavec.

Hajduk je naime prije pet sezona umirovio 'dvanaesticu' u čast svog 'dvanaestog igrača' Torcide, a Lovre Kalinić koji ga je do tada nosio izabrao je broj 91.

- Kad sam čuo da ne mogu nositi broj 12, zamolio sam u klubu da na sve moje dresove s unutarnje strane ovratnika tiskaju mali broj 12, i izašli su mi u susret. Sada imam broj 70 s vanjske i broj 12 s unutarnje strane dresa – otkriva golman Hajduka, koji je sjajnim obranama pomogao momčadi u nizu od osam utakmica bez poraza.

Trenerova nogometna filozofija i dobra atmosfera u svlačionici čine razliku, vade nas iz situacija u kojima nismo pravi... Nadam se da će se to nastaviti i u srijedu, i da ćemo ostvariti cilj kome težimo do kraja sezone.

Cilj je naravno Europa, a Hajduk je u osam kola dostigao prednost i izjednačio se po broju osvojenih bodova s Osijekom na četvrtoj poziciji prvenstvene ljestvice.

- Od prvoga dana trener pred nas nije stavljao imperativ, tražio je od nas da uživamo u onome što radimo, i to nas je dovelo do pozicije koju smo svi priželjkivali. Naravno, ostaje još zadnji krug prvenstva, treba ovako nastaviti gurati do kraja, jer na kraju se ''glave broje''.

Dinamo i Hajduk dvije su najuspješnije momčadi nastavka sezone, a Hajduk je primio svega pet golova.

- Na žalost ne gleda se samo rezultat ostvaren na proljeće, nego kroz cijelo prvenstvo. Ponosan sam na suigrače, skupili smo glave i pokazali da možemo izvući rezultat. Mali broj primljenih golova nije zasluga samo obrane, nego cijele momčadi, kvalitetna obrana kreće od napada, kad naš najistureniji igrač dobro zatvori, i nama je u obrani puno lakše. Nadam se da će tako biti i protiv Dinama koji igra jedan od boljih nogometa u zadnjih par godina, što su pokazali i u Europi. Bit će to odlična utakmica, a na nama je da damo svoj maksimum, da imamo pravi pristup, i vjerujem da će nas na koncu lopta i nagraditi.

Dinamo će prijetiti preko Petkovića, Gavranovića, Oršića, Olma...

- Glupo je izdvajati pojedince, sve su to super napadači, ali oni su jaki i kao grupa... No uz našu publiku, naš pravi pristup i angažman možemo napraviti pravi posao. Mi želimo nastaviti gurati dalje ovaj pozitivan niz, nastaviti ovu lijepu priču koja traje u nastavku sezone – nada se Posavec, koji ne bi prihvatio bod uoči početka utakmice.

- Ne bih želio da netko pomisli da se bahatim, ali doista smatram da Hajduk nikad ne smije biti zadovoljan bodom. No sve zavisi o tome kako će utakmica krenuti, možda će nam na koncu i bod biti dobar. No uoči utakmice vjerujem da možemo uzeti puni plijen, pogotovo što će nakon niza dobrih rezultata i naši navijači napuniti stadion – zaključio je golman Hajduka.