Zvonimir Boban na ljeto je ozbiljno pročistio Dinamovu svlačionicu, ali samo su rijetki odradili kvalitetnu jesen. Štefulj ima već 11 asistencija, Petković više ligaških golova nego lani, ostali su ipak podbacili...
NISU SE DOKAZALI...
Tužna jesen bivših 'modrih': Boban na ljeto otpisao čak 22 igrača, briljirao tek bek u Györu
Zvonimir Boban samouvjereno je 1. lipnja i službeno započeo svoj mandat u Maksimiru. Predsjednik uprave brzo je počeo čistiti svlačionicu, slagati Dinamo prema svojim razmišljanjima, svojim preferencijama. I dugi niz godina nismo u Maksimiru vidjeli toliko zanimljiv, pa i prometan prijelazni rok kao ljetos. Boban je napravio pravu čistku, počeo stvarati jedan novi Dinamo.
