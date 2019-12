Tužni Beljo: Odgođen meč za naslov, prebacili ga za ožujak

Bosanskohercegovački boksač Damir Beljo je u prosincu trebao imati priliku života. Dobio je priliku da se bori za svjetski WBA pojas u kategoriji 'cruiser' protiv Arsena Goulamiriana u Marseilleu 28. prosinca. Bio je na korak od sna, ali to je sve odjednom propalo. Naime, od borbe ipak neće ništa biti i to zbog jednog pravila zbog kojeg WBA ne popušta.

- Opet tužna vijest. Meč za svjetsku titulu prvaka otpada. Potpisali smo i sve napravili što se nas tiče i sve je išlo kako treba, ali WBA nije dozvolio da se borim jer nisam u top 15 u WBA. Njegovi promotori su rekli da to neće biti problem, međutim to je glavni razlog što ne boksam jer me nisu ubacili u top 15 kod WBA. Obećali su da se borim u ožujku iduće godine za svjetski naslov i da će me do tad ubaciti u izazivače jer im je interes da bude meč između mene i Arsena. Krvavo treniram u UFD gym-u u Düsseldorfu i žao mi je što je ovako. Potrudit ću se da budem maksimalno spreman za ožujak iduće godine. Hvala svima na velikoj podršci i Bog vas sve blagoslovio - napisao je Beljo na Facebooku.

Beljo ima 35 godina i nalazi se u fantastičnoj formi. Ukupno je u karijeri odradio 26 borbi i još ne zna za poraz! Pobijedio je u svakom meču, a ima i 21 nokaut. Menadžer mu je poznati Hrvat Ivan Dijaković koji ima dvoranu u Düsseldorfu UFD Gym.

Iako je na prvu poruka od WBA djelovala razočaravajuće, Beljo će se ipak boriti za titulu, ali morat će neko vrijeme pričekati, odnosno imat će više vremena za pripremu.