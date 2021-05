Posljednju medalju u ženskom sportu osvojili smo 1999. godine. Naše odbojkašice su osvojile srebro i to je bilo to. Porazi, rana ispadanja i maksimalni domet do četvrtfinala bili rezultati u ženskim reprezentacijama. Trajala je suša, sve dok se nije pojavio Nenad Šoštarić (62) i njegove Kraljice šoka.

On je autor čuda zbog kojeg smo tijekom prosinca prošle godine s nestrpljenjem čekali početak svake utakmice, radovali se s njima, ljutili, plakali od sreće. Na kraju i proslavili tu povijesnu broncu.

Hrvatske rukometašice obilježile su kraj prošle godine nakon što su čudesno osvojile broncu na EP-u. Stizala su individualna priznanja kao na traci, Ana Debelić proglašena je najboljom pivotkinjom turnira, a Tea Pijević najboljom golmanicom u 2020. godini u izboru Handball Planeta, specijaliziranog rukometnog portala. Veliko priznanje sada je dobio i izbornik reprezentacije Nenad Šoštarić, koji je proglašen najboljim trenerom u ženskom rukometu za 2020. godinu!

Osim što je napravio pravo čudo s Hrvatskom, Šoštarić je s Lokomotivom osvojio domaći Kup te izborio finale EHF Kupa, I zbog toga je u potpunosti zasluženo dobio 3,657 glasova od navijača, dok je na drugom mjestu norveški izbornik Thorir Hergeirsson (3,292). Na trećem mjestu je završio izbornik Danske Jesper Jensen sa svega 138 glasova. Da, to je 'onaj' koji je u potpunosti podcijenio naše rukometašice u borbi za broncu pa onda nakon utakmice rekao kako su na 'balkanskom jeziku pričale i dogovarale se sa crnogorskim sutkinjama'.

Veliko je to priznanje za Šoštarića i njegov dugogodišnji rad u rukometu kojeg je napokon prepoznala i hrvatska javnost nakon bronce na Euru.

Za njega je posebno emotivna bila finalna utakmica Kupa protiv Podravke otprije nekoliko tjedana. Naslov je posvetio preminulom bratu.

- Osjećam se sretno i prazno. Ova je utakmica koja je posvećena mom bratu koji je umro prije tri dana - kazao je tada u suzama.