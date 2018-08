Tyson Fury: Joshua je idiot! Od boksa je napravio lakrdiju

Tyson Fury, bivši svjetski boksački prvak, uskoro bi se trebao boriti s prvakom po WBC verziji, Amerikancem Wilderom.

Prije borbe Fury je ‘oprao’ aktualnog prvaka po IBF, WBA, WBO i IBO verziji, Britanca Anthonyja Joshuu, koji se također trebao boriti s Wilderom, ali boksački fanovi nikako da dočekaju taj meč. Iz nepoznatih razloga, organizacija te borbe je - propala.

- Ako je istinski borac, Joshua je trebao prihvatiti taj meč. Nije to učinio, pa sam ja to morao učiniti umjesto njega. Ne bojim se potući, pa ni u dvorištu iza kuće. Joshua nije takav. On je idiot, od britanskog boksa napravio je lakrdiju - počeo je Fury i nastavio:

- Ne mogu spavati jer razmišljam kakva je propalica. Samo mislim kako će mi šaka izgledati u njegovoj vilici - rekao je Fury, koji bi se s Wilderom trebao boriti u studenom ili prosincu ove godine.

- Pogodit ću Wildera tako jako da će izvrnuti na podu. Onda ću srediti Joshuu - dodao je Tyson Fury.