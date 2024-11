Tyson je u 16 minuta ispucao tek 18 udaraca! Pa otkrio zašto je stalno grizao vlastitu rukavicu

Ne znam. Ovisi o situaciji, prigodi, odgovorio je Mike Tyson (58) na pitanje hoće li se opet boriti, nakon trećeg poraza u nizu u prvoj profesionalnoj borbi nakon 19 godina. Izgubio je od momka kojeg boksački svijet prezire jer predstavlja nešto sasvim novo. Jer je Jake Paul (27) stekao ime na YouTubeu i društvenim mrežama umjesto u ringu, premda jednako žestoko trenira kao "pravi" boksači. Jer je u boksačkom svijetu, kojim ionako već desetljećima drma novac, dobio šansu masno zaraditi puno prije nego "pravi" boksači. I jer ga uopće ne zanimaju pojasi prvaka, WBC, WBO, IBF i organizacije koje vjerojatno ne zna ni nabrojati nego isključivo ono što dobro zna brojati - novac.

Ušao je Paul u ring u skupocjenom kabrioletu, nosio gaćice od milijun dolara, ali, hej, pa nisu li i Tyson Fury, Floyd Mayweather i deseci "pravih" boksača radili šou i razmetali se tko će spektakularnije ući u ring i biti kontroverzniji izvan ringa? Kad maknemo tu stigmu s Paula, ostaje sasvim solidan boksač, koji se jako trudi i puno trenira. I ide za novcem, a ne pojasevima prvaka. Njegov put...

I, baš kao "pravi" boksači, nakon meča sipa bombone protivnicima.

Foto: Kevin Jairaj

- Bila mi je takva čast, on je najveći. Ne bismo bili danas ovdje da nije njega, on je ikona. Bilo je teško, kao što sam očekivao. Pokušavo sam ga ozlijediti, ali istodobno sam se plašio da on mene ne ozlijedi - rekao je nakon meča koji je privukao 72.300 gledatelja!

Da, YouTuber koji je počeo boksati u dvadesetima i liječio se od mentalnih problema i alkoholizma te 'djedica' od 58 godina zamalo su srušili rekord stadiona! Koji je za dlaku sačuvao Canelo Alvarez.

A Tyson? U 16 minuta borbe (osam rundi po dvije minute) ispucao je mizernih 18 udaraca! Većinu u prvoj rundi, dok je imao snage. U ostatku borbe godine su izašle na vidjelo... Jake Paul imao je 78 udaraca.

Foto: Kevin Jairaj

- Sretan sam - rekao je Tyson, koji će za ovo dobiti 20 milijuna dolara, upola manje nego Paul.

- Znao sam da je dobar borac i da je spreman. Ja nisam dokazivao nikome ništa osim samome sebi i sretan sam kad vidim što mogu - dodao je.

Osim što je imao zamotano koljeno, tijekom borbe Tyson je grizao svoju rukavicu!?

- Da, ozlijedio sam koljeno, ali nije to isprika za poraz. A gristi rukavicu mi je navika, imam potrebu gristi.

Da, zna to dobro Evander Holyfield, koji je bio na tribinama i uoči meča rekao da ne očekuje ugriz ili sličan incident, dok je Lennox Lewis, još jedan iz plejade velikana Tysonova doba, govorio:

Foto: Kevin Jairaj

- Ja sam se borio s njim još kao dječak, kada smo došli u kamp i na sparingu je tako išao kao da mi želi otkinuti glavu. Prvi dan, drugi, treći… i onda smo trener i ja gledali Alija i trener je rekao da se s njim treba na takav način boriti, poput Alija. Da, ima još tu dozu drskosti, pa pljusnuo je Jakea na vaganju. Žao mi Jakea, Mike će ići naprijed, a bio sam s njim u ringu i znam da može primiti udarce s tim malim, čvrstim vratom.

No, bile su to samo želje. Nostalgija generacije. Realnost su ipak ukazali Leonardo Pijetraj i bivši svjetski prvak u dvije kategorije Andre Ward.

- Ono što je Tyson bio više ne postoji i samo da se ne osramoti. To nije boks - rekao je naš proslavljeni trener, a Ward je napisao:

- Nadam se da ljudi nisu previše razočarani. Pa njemu je 58 godina, što ste očekivali?!

Da, niti je Tyson očekivao da će opet postati svjetski prvak, niti smo mi, koji smo probdjeli noć u iščekivanju njegove borbe, baš kao toliko puta tijekom '90-ih, očekivali da ćemo vidjeti Tysona iz '90-ih. Nostalgija generacije.

Hoćemo li opet? Ne znam, možda, ovisi o prilici...