Jedan od onih kojeg svi podcjenjuju, ali on uvijek odradi svoj posao. I tako već godinama.

Uz Cristiana Ronalda i Garetha Balea činio je moćni tercet BBC, a jedini je koji i dan danas brani boje Real Madrida.

Karim Benzema (32) je godinama jedan od najboljih igrača Real Madrida. Na Santiago Bernabeu je došao još 2009. godine iz francuskog Lyona i do danas skupio 541 nastup, 266 golova, 140 asistencija te osvojio četiri Lige prvaka, tri La Lige, dva Kupa.

Nakon odlaska Cristiana Ronalda, mnogi su smatrali da je to kraj berbe trofeja za Real i da Benzema nema tu moć da nosi momčad na svojim leđima. No sve ih je demantirao i prošle sezone s Madriđanima osvojio La Ligu.

- Uvijek sam bio sretan dok je Cristiano bio tu. Njegov odlazak natjerao me da počnem igrati u drugačijoj ulozi. On je zabijao 50 golova godišnje i morali smo se prilagoditi. Cristiano je jedan od najboljih na svijetu i drago mi je da sam mogao igrati s njim. S druge strane, Zidane mi je kao stariji brat. Uvijek je tu da me savjetuje i izvan terena - kazao je Benzema u intervjuu za španjolski El Pais.

Karim je stasao u Lyonu iz kojeg je otišao 2009. godine za 35 milijuna eura i od tada je jedan od najboljih svjetskih napadača. No put do toga bio je mukotrpan. Živio je u siromašnoj obitelji.

- Imam samo jednog prijatelja, to pokazuje koliko mi je prijateljstvo važno. Nije istina da na mene ništa ne utječe, imam osjećaje, ali nikad neću pokazati slabost. Kad se loše osjećam, držim to za sebe. Dolazim iz siromašnog susjedstva gdje je život bio težak. Gledao sam starije dečke odjevene u skupu odjeću kako voze lijepe aute i htio sam biti poput njih. Novac znatno olakšava život, ali za sreću nisu potrebni milijuni.

Nogometni uzor mu je Ronaldo, a životni...

- Nemam idole, ali imam uzore. Rekao bih da je brazilski Ronaldo uzor za mene, a ugledam se i u Mikea Tysona jer smo obojica došli od dna do vrha. Nitko nam ništa nije dao - kazao je Benzema.

Možda jedina stvar koja će mu stajati kao praznina u karijeri je trofej s reprezentacijom. Za to je temelja bilo već 2014. godine kada je s Francuskom izgubio od Njemačke u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, no to mu je bilo posljednje natjecanje s Tricolorima.

Izbornik Didier Deschamps izbacio ga je iste godine iz reprezentacije zbog optužbi za silovanje, a iako je godinama zabijao u Realu i bio najbolji francuski nogometaš, nikad nije dobio dozvolu za povratak. U međuvremenu je Francuska igrala finale Eura pa onda i prije tri godine osvojila Svjetsko prvenstvo. No bez njega.