U 84. godini umro je legendarni golman 'elfa' Hans Tilkowski...

Hans Tilkowski, koji je branio za Zapadnu Njemačku u finalu SP-a u Londonu 1966. godine, preminuo je u 84. godini u bolnici u Berlinu.

Foto: Sven Simon/DPA/PIXSELL

Tilkowski je branio u kontroveznom finalu Engleska - Zapadna Njemačka (4-2), poznatom po golu Geoffa Hursta, za kojeg mnogi i danas tvrde da lopta nije prošla gol-liniju. Upravo je Hurst bio jedan od prvih koji su putem društvenih mreža izrazili sućut zbog smrti.

Sending kindest thoughts especially to his family, very touched that they called to let me know, and sincere condolences to all his friends and fans. Very sad indeed.