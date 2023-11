U Bruggeu je sjedio Brodiću na klupi, sad 'bušio' City: Openda zeznuo i Joška, zabio dva gola

Na ljeto je za 38 i pol milijuna eura iz Lensa stigao u redove RB Leipziga, a sad se Lois Openda (23) prvo poigrao s Manuelom Akanjijem (28) pa s Rubenom Diasom (26) nakon čega je zabio pokraj Joška Gvardiola (21) za vodstvo njemačke momčadi na Etihadu. Prvi gol možete pogledati OVDJE, a drugi OVDJE.

Prije ove utakmice je mladi Belgijac zabio 11 golova uz tri asistencije u 19 utakmica, a za gol u Bundesligi potrebne su mu 104 minute, tj. zabija skoro svaku utakmicu. Odlično je iskoristio grešku švicarskog stopera za prvi pa portugalskog stopera za drugi gol, a prije par godina bio je rezerva danas napadaču Dinama na posudbi u Varaždinu, Franu Brodiću (26).

Foto: CARL RECINE

- Igrali smo zajedno u B momčadi, on bi najčešće u to vrijeme sjedio na klupi, nije uopće bio bitan u našoj momčadi. Isticao se jedino brzinom, a sada je za velik novac stigao u Leipzig. Iskreno, da ste me tada pitali, za mnoge igrače iz naše B momčadi bih rekao kako će postati igrači, ali ne i za njega. No to je samo dokaz kako uvijek treba vjerovati u sebe, nikad ne znate gdje i kada će vam se otvoriti - rekao nam je svojevremeno Fran.

Foto: CARL RECINE

Podsjetimo, Brodić se ove sezone u pola milijuna eura vrijednom transferu vratio u redove aktualnog hrvatskog prvaka te nakon svojevrsne stagnacije nastavio s rastom u karijeri, a vrlo je vjerojatno da će uzlaznom putanjom nastaviti i Belgijac. Ipak, na kraju utakmice su s 3-2 slavili 'građani'.