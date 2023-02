U četvrtak specijalno izdanje 24sata: Ćiro, zauvijek najveći!

Od teškog djetinjstva u Travniku do nogometnog Olimpa, od siromaštva i neimaštine do druženja sa svjetskim zvijezdama, od izbornika do utrke za Pantovčak... Sve je to bio neponovljiv život Miroslava Ćire Blaževića. U četvrtak na svim kioscima potražite 24sata koja vam u posebnom izdanju donose nevjerojatne detalje iz biografije trenera svih trenera. O Ćiri Blaževiću pišu Boris Rašeta, Miljenko Jergović, Dubravko Miličić, Tatjana Pacek, Davor Lugarić i ostala velika pera 24sata, novina koje je Ćiro Blažević i uređivao u jednoj posebnoj prigodi. Ne propustite svoj primjerak!

Najčitaniji članci