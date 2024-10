U Ciboni su najavljivali 'plavi pakao'. Pogledajte koliko je ljudi bilo na utakmici ABA lige

U večeri kada se u Zagrebu nije igrala nogometna Liga prvaka, kada su samo rukometaši Zagreba priuštli to malo vrhunskog sporta u metropoli, Cibona je igrala protiv Krke u ABA ligi. I, uz 10 koševa u zadnjoj četvrtini, izgubila i treću utakmicu u četiri kola (74-81). Možda se to i pročitali, prije samo dva-tri tjedna pokraj Tornja su stizale najave o napadu na doigravanje ovog natjecanja. Već sada ciljeve mogu mijenjati.

Pokretanje videa... 00:53 Peter Jok, novi igrač Cibone | Video: 24sata/pixsell

Uglavnom, u Draženovu dom u srijedu navečer na utakmicu Cibone i Krke stiglo je jedva 100 ljudi. A i to je vjerojatno prevelika brojka, no opet kudikamo realnija nego ona službena od 650. Većina od tih 100 ljudi, očito ludo zaraženih košarkom, zbog onog što su gledali u zadnjoj četvrtini zažalilo je tih 15 eura, na koliko Cibona cijeni svoje ulaznice na dan utakmice. A možda se i to pročitali u novom marketinškom arsenalu, ti su navijači Cibone trebali protivnicima stvarati plavi pakao...

Zagreb: Košarkaška utakmica 4. kola ABA lige, Cibona - Krka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Zadnja četvrtina bila je odvratna, imali smo tek četiri asistencije u drugom poluvremenu, kada smo igrali kako treba, s energijom i trudom, izgledali smo dobro, ali u zadnjoj četvrtini je lopta stajala. Imamo igrače koji si moraju vjerovati i igrati s energijom i trudom. Preuzet ću na sebe dio odgovornosti, ali dopustili smo im 13 napadačkih skokova, ne hvatamo skokove koje trebamo. Izgubili smo Radovčića zbog ozljede lože, on nam je nedostajao, imali smo samo jednog playmakera u drugom dijelu, ali moramo si početi vjerovati jer što brže učimo, onda ćemo igrati kao momčad i krenut će nas. Imamo problema s parketom, igrači nam se skližu po parketu - rekao je trener Cibone Chris Thomas.