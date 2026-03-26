U Dinamu nije briljirao. Marko Marić sad odlazi u susjedstvo?

Marko Marić nije se proslavio kao sportski direktor Dinama. Tijekom njegovog mandata zagrebački je velikan imao nekoliko istaknutih promašenih pojačanja, poput Sammyja Mmaeea. Pod njegovom palicom u Dinamo su došli i Bogdan Mihajličenko, koji je brzo napustio klub, pa Maxime Bernauer, Takuya Ogiwara, Juan Cordoba, pa i Wilfried Kanga, koji je kao napadač u 16 utakmica zabio tri gola.

Marić je prošle veljače napustio Dinamo uoči velike rekonstrukcije koju je kasnije napravio Zvonimir Boban, a sad je na pragu novog posla. Kako piše susjedni medij SportSport, Marić bi mogao postati novi sportski direktor Željezničara.

Belek: Igrači Dinama odradili prvi trening u Turskoj | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Željezničar je već u neko vrijeme u potrazi za novim sportskim direktorom, a izbor bi mogao pasti na Marića. Željezničar je trenutačno šestoplasirani klub bh. prvenstva s 29 osvojenih bodova. Vodeći je Borac sa 62 boda.