U Dinamu optimisti. Evo kakvo je stanje s ozljedom Stojkovića

Luka Stojković (22) nastradao je na kup utakmici u Vukovaru. Mladi veznjak zaigrao je u pobjedi "modrih" kod aktualnog drugoligaša od 62. minute, pa vrlo brzo ostao ležati na terenu i šepajući napustio travnjak. U Maksimiru su se svi primili za glavu, iako se kod Dinamove "desetke" ne radi o ozljedi koljena, već o gležnju.

Pokretanje videa... VIDEO Vukovar - Dinamo 0-4 (Kup, sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Dinamovoj zvijezdi još je natečen gležanj, pa će Stojković tek u srijedu na magnetsku rezonanciju. I tad će sve biti puno jasnije, tad će se točno znati težina njegove ozljede. Ipak, svi vjeruju kako neće biti ništa strašno, kako bi Stojković vrlo brzo mogao biti spreman za daljnje izazove. Nastup protiv Hajduka još je "u zraku", ali bi Stojković trebao biti spreman za nastavak europske sezone i domaći dvoboj s Anderlechtom sljedećeg tjedna.

Mario Kovačević sad mora pronaći dobitnu formaciju za veliki derbi na Poljudu. Trener "modrih" ni danas ni sutra neće na treninzima imati "pravog" Stojkovića, pa već sada u glavi mora pronaći zamjenu za svog ponajboljeg igrača. A već je odavno jasno kako će Poljud preskočiti i suspendirani Mišić.

Dvije sigurne opcije u sredini terena bit će nova lica - Kravcov (na šestici) i Ivanušec kao jedna "osmica", veliko je pitanje tko će u subotu još popuniti vezni red "modrih": Hoće li biti spreman Stojković? lli će Kovačević tu birati između Kačavende i Zajca. Do derbija je ostalo još pet dana, sve su opcije i dalje otvorene...