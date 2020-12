U Dinamu više od 2,5 godine, a tek sada sve uvjerio da vrijedi!

Branko Ivanković je u ljeto 2018. rekao kako će Dinamo na njemu zaraditi 10 milijuna eura, u modrom dresu debitirao je autogolom, a i dalje zna samo nekoliko riječi hrvatskog jezika...

<p><strong>Sadegh Moharrami</strong> konačno je dočekao svojih pet minuta. I postao bitan igrač Dinama. Iranski nogometaš već je više od dvije godine član Dinama, u međuvremenu je bio i na posudbi u Lokomotivi, a i dalje, bez obzira na sjajan nastup protiv Feyenoorda, nije ispunio očekivanja navijača. Branko Ivanković još ga je 2017. godine opisao kao igrača na kojem će Dinamo zaraditi 10 milijuna eura, no Moharrami na nogometnom tržištu i dalje vrijedi "tek" 700 tisuća eura. </p><p>Dapače, navijači Dinama proglasili su ga za najboljeg igrača utakmice na našem portalu 24sata, iako je to naravno - pretjerano. Da, Moharrami je bio sjajan, odigrao daleko najbolju partiju u "modrom" dresu, ali epitet junaka utakmice još jednom je zaslužio <strong>Arijan Ademi</strong>. Kapetan, lider, "alfa i omega" hrvatskog prvaka. I nogometaš koji Dinamu vrijedi mnogo više od dva, tri, pet ili 10 milijuna eura.</p><p>Sadegh Moharrami u Rotterdamu je upisao svoj 44. nastup za Dinamo, još 10 je utakmica skupio u dresu Lokomotive. Brz, energičan i motoričan, već od prvih je dana pokazivao kako u njemu ima "štofa", ali Iranac je cijelo vrijeme bio zaigran, driblao na svojoj polovici ili bi zaboravio na defenzivne zadatke. Moharrami danas djeluje taktički obučeniji, a dvobojima protiv Wolfsbergera i Feyenoorda "pogurnuo" je Stojanovića na klupu. </p><p>Zanimljivo, u dvoipolgodišnjoj HNL karijeri Moharrami je odigrao tek šest europskih utakmica. U eri Nenada Bjelice samo jedan, i to u domaćem dvoboju 1/16 finala Europske lige protiv Viktorije Plzen (3-0), Stojanović je tada imao kartone. No, i Moharrami je jedan igrača kojem je "svanulo" dolaskom Zorana Mamića, pa je ove sezone već skupio pet euro-nastupa.</p><p>No, dok je protiv Cluja (od 107. minute) i CSKA Moskve (od 90. minute) zaigrao samo u završnici, veliku je minutažu imao u oba dvoboja s Wolfsbergerom (74 i 90 minuta), te sada u Nizozemskoj. Stvari na desnom boku hrvatskog prvaka sada su sasvim jasne, Moharrami je "broj 1", dok će Stojanović krenuti u borbu za vraćanje svoje pozicije kod Zorana Mamića.</p><p>Sadegh Moharrami najbolju je partiju do sada odigrao na Poljudu, u velikom derbiju protiv Hajduka, očito da i Iranca "pale" velike utakmice. Dinamo je u ožujku ove godine svladao (2-0) Hajduk u Splitu, zabijali su Kadzior i Ademi, a Moharrami djelovao poput - Cafua. Dobro, protiv Feyenoorda i nije imao previše napadačkih izleta, ali je obrambene zadatke odradio - savršeno.</p><p>Zanimljivo, iranski nogometaš tek sada proživljava najbolje dane u Dinamu, iako se u Zagrebu nalazi već 30-ak mjeseci. U svom debiju za Dinamo postigao je autogol (1-1 protiv Rudeša u srpnju 2018.). No, Moharrami i dalje ne zna hrvatski jezik, niti ga se trudi previše naučiti. I baš ta komunikacija mu je i dalje najveći problem, zbog nje je često bio u drugom planu.</p>