U djetinjstvu sam bio puno bolji hokejaš nego nogometaš...

Kad su u pitanju Stefan Simić i Hajduk onda ništa nije jednostavno. Bilo je nekoliko pokušaja da se Stefana dovede na Poljud, jednom je čak i stigao ali ga je Milan isti dan pozvao natrag, a kad je napokon potpisao ugovor i došao, dogodila se najveća blamaža u povijesti kluba – ispadanje od malteške Gzire. Pojavila se među navijačima čak i špekulacija kako je Simić odmah raskinuo ugovor i napustio Split, što naravno nije bila istina. Jedina istina je da mu je poraz jako teško pao, kao uostalom i svima koji je bijela boja u srcu.

- Bilo mi je jako teško na tribinama, htjeli smo pobjeđivati, ići daleko, sve do protivnika poput primjerice Manchester Uniteda... Svi smo vjerovali u prolaz, pogotovo nakon rezultata iz prve utakmice, ali očigledno je da nam se dogodio kiks. Vjerujem da se kiks poput Gzire više nikad neće ponoviti – kaže Simić, koji je dugi niz godina igrao u nogometnom gigantu kao što je Milan, pa je s te perspektive zanimljivo čuti kako doživljava organizaciju Hajduka.

- Milan je najbolji klub na svijetu i teško je vući paralele, ali bio sam prošle sezone u Frosinoneu, i mogu slobodno reći da je Hajduk puno bliže Serie A od Frosinonea. I po strukturi, i po organizaciji kluba, i po uvjetima za rad...

Da je Milan najbolji klub na svijetu neće se baš svi složiti...

- Možda stvari nisu na terenu i rezultatski onakve kakve bi trebale biti, ali kad je u pitanju organizacija kluba, onda je to top svjetski nivo. Od financija, preko uvjeta, kampa, stadiona, muzeja, klinike... U Milanu igrač razmišlja samo o nogometu, sve ostalo je briga ljudi iz kluba koji to rade savršeno.

U Milanu je igralo i igra dosta Hrvata i sa svima je u dobrim odnosima.

- Najviše je nas Hajdukovaca! Bio sam dosta blizak s Kalinićem prije nego je otišao, u zadnje vrijeme sam se družio s Alenom Halilovićem i Ivanom Strinićem... Baš sam poslao poruku Striniću, debitirao je protiv Bayerna, i to na mojoj poziciji, na mjestu stopera. Družili smo se i s našima u Interu, tako je to kad si stranac, s kim ćeš se družiti nego sa svojima, bez obzira što igraju za Inter. Nije to kao ovdje, rivalitet je ali ne kao Hajduka i Dinamo recimo.

Ili poput Slavije za koju je igrao i Sparte u Pragu.

- Oni to riješe prije utakmice uz kriglu piva. Svako voli svoje ali nisu fanatici. Slavija ima puno bolje navijače nego Sparta, recimo kao u Hrvatskoj, Hajduk ima bolje i strastvenije navijače nego Dinamo, iako Dinamo osvaja trofeje u zadnje vrijeme. Za Hajduk i Slaviju se živi...

Foto: Hajduk/Facebook

A Stefan je imao nevjerojatnu sreću da za prvu momčad Slavije debitira upravo na Poljudu, na rođendanskoj utakmici Hajduka.

- Nevjerojatan osjećaj, ne znam kako je osvojiti Ligu prvaka, ali ovo je bilo nešto posebno i teško da će se ikad ponoviti da moja dva voljena kluba odigraju takvu utakmicu u takvoj atmosferi. Neopisivo! Je da su me kasnije pitali navijači Hajduka jesmo li baš morali pokvariti slavlje pobjedom... Nama je to bila zadnja provjera prije prvenstva i bili smo u top formi. Mogli smo pustiti dva gola da bude remi, ha, ha, ha...

Obzirom da je Hajduk osnovan u Pragu i da njeguje tu svoju vezu sa Slavijom, zanimljivo je uvijek čuti kako Česi na njega gledaju.

- Hajduk jako dobro kotira u Češkoj, sjećam se da bi na omladinskim turnirima svi uvijek upozoravali kad igramo s Hajdukom da je to jako dobra momčad... Uvijek su bili u vrhu, uz bok Slaviji... A pogotovo se svi znaju za navijače Hajduka, i to ne samo u Češkoj, nego i u Italiji i Belgiji sam se uvjerio u to.

Simić je igrao u omladinskim selekcijama Češke, štoviše, bio je i kapetan U-21 reprezentacije, no još uvijek ima mogućnost promijeniti sportsku putovnicu i izabrati hoće li ostati s Česima, ili eventualnom zaigrati za Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu.

- Sada sam koncentriram samo na Hajduk, ako dođe barem jedna poziv bit ću sretan. Još uvijek mogu birati, ali odrastao sam i igrao za sve selekcije Češke, bio sam i kapetan, i tamo sam najbliže. Ali nikad ne reci nikad, otvoren sam za sve solucije...

Poznato je da je ideju o osnivanju Hajduka grupa splitskih studenata dobila u praškoj pivnici ''U Fleku'', pa iako je zagriženi navijač Hajduka, Stefan je u nju otišao svega jednom.

- Otišao sam pogledati ploču i slikati se, ali kako ne pijem pivo, općenito alkohol, nisam više odlazio. Kao mali više sam igrao hokej, i bio sam puno bolji hokejaš nego nogometaš. Ali znate kako je to, obitelj iz Bosne, što mi znamo o hokeju...

Ako ništa mogao bi zaigrati za hokejašku reprezentaciju Hrvatske, tu bi sigurno lakše izborio mjesto.

- Morao bih nabaciti 20-ak kilograma prije toga, ha, ha, ha...

Otkrio nam je Stefan i kako se zaljubio u Hajduk.

- Svako ljeto sam dolazio u obiteljsku kuću u Supetru na otoku Braču, svi su navijali za Hajduk, pa tako i ja. Znate kako to krene, onda odeš na pokoju utakmicu, vidiš atmosferu, to ti ''uđe u krv'' i to je to.

U Supetru je Stefan domaći.

- Mene tamo doživljavaju kao svoga, kao prijatelja, a ne kao igrača Hajduka. Imamo super odnos i volim dolaziti u Supetar kad god mogu. Da ima most ja bih živio u Supetru a ne u Splitu, trajektom je malo kompliciramo svaki dan putovati... Pogotovo zimi.

Foto: Instagram

Debi u dresu Hajduka na Poljudu nije mogao bolje zamisliti, pobjeda uz postignuti gol, koji je posvetio pokojnoj majci Suzani, kojoj je posvetio i nastup na 100. rođendanu Hajduka, kada je ispod dresa nosio majicu s natpisom ''Draga mama ovaj dan posvećujem tebi''

- Razmišljao sam da je nosim i protiv Istre, ali svejedno ne bih skidao dres zbog žutog kartona pa sam odustao...Najvažnija je pobjeda da se barem malo ispričamo našim navijačima za ono što smo im priredili protiv Gzire. Znam da jedna pobjeda protiv Istre nije dovoljna, ali mi ćemo se truditi i dalje.

Mnogi su nakon utakmice kritizirali trenera Damira Burića zbog zamjena i navodnog ''zatvaranja'' utakmice u 65. minuti.

- Ne bih se složio, nismo ''zatvarali'' utakmicu, niti su Hamza i Kalik defenzivci. Uostalom, nastavili smo igrati napadački i na koncu je Hamza i zabio gol.

Hajduka u nedjelju očekuje povratnik u prvoligaško društvo Varaždin.

- Bit će nezgodno, oni su tek uši u ligu i željet će dokazati da su zasluženo tu, no mi imamo mladu i kvalitetnu momčad, koja voli i želi raditi, i vjerujem da će se tu desiti dosta dobrih stvari.

Cilj sezone je mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka, što su mnogi protumačili kao borbu za drugo mjesto. No Stefan se s tim ne slaže.

- Cilj su kvalifikacije za LP, ali uz puno poštovanje svih momčadi protiv kojih budemo igrali, mi ćemo u svakoj utakmici ići na pobjedu, kako u nedjelju protiv Varaždina, tako i protiv Rijeke, Osijeka, Dinama... Poštovanje svima, ali ne idemo kalkulirati, svaku želimo pobijediti.

Trener Damir Burić pohvalio je Simića koga vidi kao lidera obrane, u kojoj ima dosta konkurenata.

- Za svakog igrača je dobro da ima konkurenciju, da se mora dokazivati. Nisam čitao pohvale trenera, ako je to izjavio hvala mu. Ja sam siguran u svoje sposobnosti i vjerujem da ću ja biti taj lider obrane. Ja to želim, željan sam igre, željan sam nogometa...

Obzirom da je u Milanu i pogotovo Frosinoneu dobro uvježbao igru i s tri igrača u zadnjoj liniji, Stefan je otvoren i za tu taktičku opciju.

- U tom slučaju bi najviše volio igrati libera, ta mi pozicija najviše odgovara.

Pohvalno se izrazio i o mladim igračima Hajduka.

- Ako se nastave razvijati kao do sada, i ako dobiju priliku igrati, mogu napraviti velike karijere, Hajduk je jedan jako dobar klub za razvoj igrača.

Zanimljivo je da je broj osam izabrao zbog Stevena Gerarda.

- Nosio sam 'stoperske' brojeve 4, 5, 6, ali i 34. Kaže mi tata da uzmem nešto normalnije, ali 'stoperski' su bili zauzeti, pa sam uzeo osmicu po uzoru na idola Stevena Gerarda.