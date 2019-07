U dresu Barce među navijačima Reala slavio potop Madridista!

U Španjolskoj mu to vjerojatno ni najpijanijem ne bi ni palo na pamet, ali... U New Jerseyju je preživio.

Ne znamo ime gospodina koji je preko Atlantika razvukao Messijev dres i počeo slaviti među bogtepita koliko Realovih navijača dok je, prije dva dana, na terenu Atletico ponižavao Los Blancose sa 7-2 no njegov je čin (lud, hrabar ili duhovit, procijenite sami za sebe) ostao zabilježen za sva vremena:

A Barcelona fan was in the stands during the pre-season friendly between Atletico Madrid and Real Madrid doing the Messi celebration😂pic.twitter.com/iUs6eLEdis