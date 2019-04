U dvoboju Hrvata slavio Tomić, Barca 'skinula' Simonov Efes...

Iako su upravo oni domaćini Final Foura Eurolige, na njega se nisu plasirali. Baskonia je izgubila 92-83 na domaćem terenu od moskovskog CSKA i ispala iz ovosezonskog doigravanja.

I dok je drugu utakmicu zaredom loš bio Sergio Rodriguez, u CSKA su opet itekako povukli njegovi kolege. Nando De Colo bio je fantastičan! Zabio je 27 poena, šutirao 8 od 11 za dva, tri od pet za tri. Imao i četiri asistencije, četiri skoka i četiri ukradene lopte! Francuzu nije bilo kraja! Odličan je bio i Cory Higgins s 19 poena usprkos šutu 5/15, a dobru je utakmicu odigrao i Nikita Kurbanov s 15 poena i sedam skokova.

Na suprotnoj strani Vincent Poirier punio je Ruse i zabio 21 poen, a odličan je bilo Patricio Garino koji je stavio pet trica. I to bez promašaja van linije za tri! Dvoznamenkasti su bili i Voigtmann s 12 te Shengelia s 11 poena, no nije to bilo dovoljno pa je na Final Four prošao CSKA 3-1.

Barcelona je na domaćem terenu nakon uvjerljivog poraza u prvoj domaćoj utakmici ipak uspjela izboriti majstoricu pobjedom 82-72!

Najbolji je bio Kyle Kuric s 19 poena, a odmah iza njega bio je naš centar Ante Tomić koji je zabio 13 poena i uhvatio šest skokova! Dvoznamenkasti su bili još Seraphin i Singleton s po 12 poena svaki.

Kod turske momčadi fantastičan je bio Kruno Simon! Hrvatski bek zabio je 17 poena! Odličan je bio i Amerikanac Larkin s 20 poena, a dvoznamenkasti su još bili Beaubois i Moerman s 10, odnosno 11 poena.

Odlučujuća utakmica igra se 1. svibnja u Istanbulu.