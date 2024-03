U dvoboju hrvatskih džudašica Krišto pobijedila Oberan za broncu na turniru u Antalyji

Drugog dana IJF "grand slama" u Antalyji u susretu za brončanu medalju u kategoriji do 63 kilograma susrele su se dvije hrvatske džudašice, a Katarina Krišto je nakon nešto manje od tri minute borbe slavila protiv Ive Oberan.

- Kakvi mogu biti dojmovi nakon brončane medalje? Naravno žao mi je za to polufinale, moglo se malo pametnije odraditi, opet sam 'ajmo reći samu sebe bacila kako ja to volim napraviti, ali evo izvukla sam na kraju brončanu medalju. Moram biti zadovoljna, sretna, ovo su vrijedni bodovi za ovaj olimpijski ciklus. Nadam se da je ovo još jedan pokazatelj mog napretka. Skupljamo dalje bodove za Pariz, neću stati na ovome, ovo je samo jedna mala kockica u velikoj slagalici koju moram odraditi. Naravno sretna zadovoljna, ali ima još tu puno posla, puno muke, do mog najvišeg cilja a to je odlazak na Olimpijske igre - kazala je Krišto.

Posljednji put ove dvije natjecateljice susrele su se na međunarodnom turniru 2019. godine na kontinentalnom kupu u Leibnitzu kada je slavila Krišto. Na prvenstvu Hrvatske međusobni omjer je 4-1 za Oberan.

U eliminacijskim borbama Krišto je stigla do polufinala u kojem je poražena protiv Dali Liluašvili, dok je ranije upisala tri pobjede. Bolja je bila od Njemice Dene Pohl, Ukrajinke Anastasije Antipine i Kanađanke Catherine Beauchemin-Pinard.

Oberan je u borbu za broncu stigla pobjedom u repasažu protiv Belgijanke Alessije Corrao, ranije je upisala pobjede protiv Mongolke Gankhaich Bold i Turkinje Minel Akdeniz, dok je u četvrtfinalu izgubila protiv Korejke Jisu Kim.