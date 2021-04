Finale prve sezone 'Armagedona' u organizaciji Fight Nation Championshipa sve je bliže, ali u fight weeku je došlo do velike promjene. Naime, u finalnom meču srednje kategorije (do 84kg) neće moći nastupiti Andi Vrtačić (26, 1-0) iz pulskog Trojan Teama!

Trebao je to biti spektakl i prema svemu sudeći glavna borba večeri, ali Đani Barbir (23, 4-0) iz zagrebačkog American Top Teama ostao je bez protivnika. Što se točno dogodilo saznali smo od samog borca.

- Već duže vrijeme imam problema s leđima, a to sam tajio od Zelga. Znao sam da mi je ovo životna prilika, a bilo me strah uopće napraviti magnet jer su mi fizioterapeuti govorili da bi to mogla biti hernija diska u što nisam želio vjerovati, a već dva mjeseca imam problema s živcem u donjem dijelu leđa. Neki put nisam osjećao zadnju ložu i gluteus, sve se znalo 'umrtviti', ali ja sam išao na injekcije i pio tablete protiv bolova samo kako bih mogao trenirati i otići na finale - započinje nam Andi i nastavlja:

- Znao sam koliko je muke iza svega ovoga i mislio sam da ću otići u kavez pa makar i na jednoj nozi. Nakon posljednjih intenzivnijih sparinga je Zelg (op. a. Galešić) poludio i rekao kako moramo odgoditi meč na što sam ja rekao da ću otići iz kluba ako se to dogodi. Bilo je tu svega, otišao sam iz dvorane, bio sam vruće glave. Naravno, nisam razmišljao o posljedicama i kasnije smo sve riješili, ali znate kako je to kad cijelog sebe date u nešto pa morate odustati - objašnjava pulski borac.

Prošli je tjedan na FNC-ovom amaterskom turniru njegov brat Luka (19) bio u finalu velter kategorije (do 77kg), a praktički bez primljenog udarca morao je predati meč jer je krivo doskočio i iskočilo mu je koljeno.

- Jako nam je loše krenula godina. Brat mora na operaciju jer mu je otišao menisk i prednji križni, a ja sad moram na magnet da vidimo ozbiljnost situacije. Žao mi je i Đanija koji je sigurno prošao jako teške pripreme, a sad je ostao bez meča. Tek ću nakon detaljnijih pregleda znati nešto više, a znam da je ovo bila velika prilika. No, da se dogodilo nešto ozbiljnije tek bih se tada zapitao. Sad moramo ići dalje - zaključio je Andi Vrtačić.