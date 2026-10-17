U finalu WTA 1000 turnira u Wuhanu je 170. igračica svijeta

WTA 1000 turnir u kineskom Wuhanu ove će godine dobiti novu pobjednicu, a za svoj prvi naslov na ovoj razini iznenađujuće će se boriti 24-godišnja britanska predstavnica Sonay Kartal (WTA - 170.) i 25-godišnja Poljakinja Maja Chwalinska (WTA - 22.).

Kartal je u tek drugom nastupu nakon prisilne šestomjesečne stanke zbog ozljede došla do drugog finala na WTA Touru u karijeri pobijedivši Latvijku Jelenu Ostapenko (WTA - 34.) sa 7-6 (9), 7-6 (5). Britanka ima naslov osvojen 2024. na turniru u Monastiru.

Foto: Maxim Shemetov

Plasman Maje Chwalinske u finale više se ne može smatrati senzacijom, jer je Poljakinja šokirala teniski svijet u lipnju, kad se iz kvalifikacija probila do finala Roland Garrosa, što je učinila kao 114. tenisačica svijeta. Ipak, iznenađujuće je da je u polufinalnom dvoboju dviju poljskih tenisačica u Wuhanu ona ta koja je izašla kao pobjednica i probila se do prvog finala na WTA 1000 turnirima, jer je svladala Igu Šwiatek (WTA - 9.).

Rezultat je bio 7-5, 6-1, a Šwiatek je propustila vodstvo od 5-3 i dvije set-lopte (40-15) na servisu. Chwalinska je od posljednjih 11 gemova u meču slavnijoj sunarodnjakinji prepustila samo jedan. U nedjelju će prvi put igrati službeni meč protiv Sonay Kartal i u svom drugom finalu na WTA Touru pokušati doći do premijernog naslova.

