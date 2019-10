U Gorici poludjeli: Kradu nas, obustavljamo VAR edukaciju!

Nogometaši Gorice u subotu su poraženi na gostovanju kod Osijeka u Gradskom vrtu (2-1). Imala je Gorica svoje prilike, u zadnjoj minuti sudačke nadoknade čak pogodila i stativu kojom je mogla do boda, ali... Za nešto više nedostajalo je sportske sreće, a ni neke sudačke odluke nisu im išle na ruku. Sudio je Ivan Vučković.

Trener Sergej Jakirović nije se htio osvrtati na suđenje. Samo je poručio da se time trebaju baviti oni koji su za to odgovorni.

Ipak, predsjednik Gorice Nenad Črnko imao je što za reći...

- Dugo smo ovo tolerirali, ali sudačke nas greške koštaju pozicija koje naš klub zaslužuje, ogorčeni smo! Gorica je teško oštećena u Osijeku prošlog proljeća i tada su nas dvije velike pogreške pomoćnog suca koštale plasmana koji vodi u Europu. Sjetimo se četvrtog kola i utakmice u Splitu kada nije dosuđen kazneni udarac u 15. minuti za Goricu kod rezultata 0:0 - javio se Črnko za sportnews ljut kao ris pa dodao:

- Gorica je pokazala da se igrom i pristupom može nametnuti za više od pete pozicije i pomrsiti račune većim i bogatijim klubovima HNL-a, no tada opet pogreškom suca i dosuđivanjem nepostojećeg kaznenog udarca za Osijek, a onda i posljedičnim isključujućim kartonom za Ljubisavljevića, ovakva odluka gura Goricu u poraz i deficit na terenu. I ne samo to - vrlo je diskutabilna (ne)dozvoljena pozicija Mancea neposredno pred dobivanje dubinske lopte za tu akciju, ali kad sve to zanemarimo tada je nakon svega u nastavku utakmice svega nekoliko minuta kasnije Lopa morao dobiti drugi žuti karton - ako ćemo na vagu stavljati podjednaki kriterij za obje momčadi - objasnio je Črnko.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zbog svega u Gorici planiraju provesti drastične mjere.

- Ne možemo tolerirati takav odnos kao što ne možemo i ne smijemo tolerirati različite kriterije prema klubovima koji imaju respekt i ostalim klubovima koji ga u nogometu ili HNL-u moraju tek izgraditi. Isto tako ne mogu se oteti dojmu nas po 'defaultu' proglašavaju čvršćom ekipom u HNL-u pa si onda svi daju pravo da se na štetu Gorice razmašu kartonima - jer kao mi igramo čvrsto, a drugi ne.

'Gubi nogomet, obustavit ćemo VAR edukaciju'

- Takvo ponašanje prema Gorici stavlja pod povećalo svaku utakmicu pogotovo one gdje se u identičnim situacijama na obje strane žutim kartonima kažnjavaju samo igrači Gorice. Upravo u takvim situacijama Gorica je u startu u podređenom položaju i ako naši suci misle da će u ovakvim situacijama zaštiti sebe čekajući da se uvede VAR i da će nam to biti opravdanje za loše odluke onda to nije dobro ni za organizaciju ni za klubove, a u konačnici gubi nogomet - kipio je Črnko.

- Ovdje se egzistencija mjeri kroz plasman i rezultat, da bi se do toga došlo netko ulaže značajan novac u razvoj svog kluba i kad ti netko oduzima ono što zaslužiš na terenu s pravom se pitaš koja je svrha svega. Možemo šutjeti i govoriti o slučajnosti, jednom, dvaput, ali kada to uđe u kontinuitet tada to jednostavno nije dobro.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL



- Gorica je sigurno na svim segmentima klub koji je uzor i želimo biti dio cjeline koja gradi bolji nogomet i uvjete u HNL-u, pa smo tako prvi ozbiljno shvatili obavezu i opet uložili značajan novac u završetak VAR prostorije i konstantno stojimo na raspolaganju edukaciji koja je nužna iako smo taj novac mogli usmjeriti u dodatno ojačanje kadra pa kao i drugi čekati zimu. Stoga ćemo u tijeku ovog tjedna vrlo ozbiljno razmisliti i nakon svega što se događa otkazati sve daljnje VAR edukacije na našem stadionu - najavio je Črnko i time zasigurno zabrinuo čelnike HNS-a.

Črnko je imao potrebu naglasiti kako se njegove kritike ka sudačkoj organizaciji i sucima ne odnose na klubove.



- I na kraju samo opaska kako ovo naše ogorčenje nije usmjereno ni protiv vodstva Osijeka ili Hajduka, a ja još jednom moram naglasiti kako su odnosi sa oba kluba odlični, kako smo i u Osijeku i u Splitu uvijek odlično primljeni i kako sam siguran da i oni žele da se ovakve stvari u HNL-u ne događaju, jer nam je svima nogomet na prvom mjestu, a nažalost u ovoj sezoni to nije, već se stalno bavimo suđenjem i analizom pogrešaka - završio je predsjednik Gorice za sportnews.