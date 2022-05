Dinamo kreće po tri bivša asa?! Krovinović, Livaja i Mišić kao putokaz, u HNL-u spas karijere

Kako spasiti nogometnu karijeru? Točnije, kako se iz teške, pa i neperspektivne situacije vratiti na ozbiljne nogometne razine? Vratite se korijenima, vratite se HNL-u. To je danas najbolji put, to su nam dokazali Filip Krovinović, Marko Livaja i Josip Mišić. Pa i dosta drugih nogometaša koji su "povratkom kući" napravili sjajne stvari. No, idemo redom...