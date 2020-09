Errani, koja je 2012. igrala finale Roland Garrosa, \u010dak se i rugala problemima svoje protivnice simuliraju\u0107i fizi\u010dke probleme, a nakon me\u010da nije prihvatila \"reket-rukovanje\" pa je ispucala lopticu izvan terena i izderala se:

- Pu\u0161i ku*ac.

Kad se pone\u0161to ohladila pred novinarima, ovako je sumirala sve:

- Ne volim kada se netko igra sa mnom. Igrala je odli\u010dan me\u010d, ali mi se nije dopala kompletna situacija. \u010cas je ozlije\u0111ena, \u010das tr\u010di kao nikad dotad. Ne svi\u0111a mi se to. Iza\u0161la je s\u00a0terena u kolicima, a u svla\u010dionici i u restoranu je izgledala savr\u0161eno dobro. Ljudi za mene ka\u017eu da nisam fer, ali to je smije\u0161no. Nije mi se dopalo kako se pona\u0161ala.

I dok neki o\u010dito ne znaju gubiti, Viktoria Azarenka neo\u010dekivano je izgubila od Anne Karoline Schmiedlove i to osvojiv\u0161i tek \u010detiri gema. Serena Williams, pak, odustala je od turnira i me\u010da protiv Pironkove zbog ozljede Ahilove tetive. Amerikanku ove godine vi\u0161e ne\u0107emo vidjeti.

- Moram sjediti i ne raditi ni\u0161ta od \u010detiri do \u0161est tjedana. Boljelo me dok sam hodala i to je bio znak da se moram oporaviti. S ozljedom Ahilove tetive ne \u017eelite se igrati. Ne \u017eelim da se pogor\u0161a - objasnila je Serena.

Kod tenisa\u010da Rafael Nadal ukazao se u pravom \"nadalovskom\" izdanju i ispustio tek \u010detiri gema protiv Amerikanca McDonalda. Sljede\u0107i mu je protivnik Nishikori ili Travaglia. Dominic Thiem u tri je seta rije\u0161io Jacka Socka, a Stanu Wawrinki trebala su \u010detiir za Dominika Koepfera.



