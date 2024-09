U Mladost odbilo doći čak 15 hrvatskih igračica!? 'U ležernoj su fazi, ne žele puno trenirati...'

Nova je odbojkaška sezona pred vratima, početkom listopada kreće Superliga, najjače odbojkaško natjecanje u Hrvatskoj, a prije toga startaju i europska natjecanja, a muška i ženska ekipa Mladosti u novu sezonu kreću s novim sastavima.

Direktor Mladosti Darko Antunović, bivši igrač i reprezentativac, ukratko se za početak osvrnuo na prošlogodišnju iznimno uspješnu sezonu za odbojkaše i odbojkašice Mladosti.

- Prvaci smo Hrvatske u muškoj i ženskoj kategoriji te pobjednici Kupa, također u obje kategorije. Dakle, četverostruka kruna! Zatim, juniorski smo prvaci u obje kategorije, kadetski prvaci također u obje kategorije te mlađekadetski u muškoj kao i najmlađe selekcije također u muškoj kategoriji. Osim toga, seniorke su nam bile druge u MEVZA ligi, izgubile su u finalu 2-3 u sjajnoj utakmici te su ušle u play-off CEV Kupa što je iznimno vrijedan rezultat u tom drugom po jakosti europskom natjecanju. Zbog tih je rezultata i ženska ekipa Mladosti proglašena za najbolju ekipu Grada Zagreba za prošlu godinu.

Zagreb: Hrvatski akademski odbojkaški klub Mladost potpisao sponzorski ugovor s Mikasom | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Svi ti uspjesi u konačnici su doveli do toga da je mnogo igračica i igrača bilo u fokusu bogatijih inozemnih klubova koji su posegnuli u Dom odbojke za provjerenom kvalitetom.

- To je, nažalost, naša neminovnost s kojom godinama živimo. Zato smo prisiljeni svake sezone iznova mijenjati rostere. Evo, u ženskoj smo ekipi ostali bez Mihaljević, Antunović i Pavičić, tri igračice koje su bile okosnica našeg lanjskog pobjedničkog sastava, ali i reprezentacije u konačnici. Što se muškog sastava tiče, ostali smo bez stranaca, otišla su oba Slovaka te Crnogorac Milić. Također, bez dizača Ivića, korektora Cvancigera... Ostali smo i bez trenera, Ratko Peris (preuzeo Mursu, nap. a.) izabrao je reprezentaciju s kojom je bio cijelo ljeto, kao i kondicijski trener Dragan Lujić. Zato je novi kondicijski Toni Šimić kod muških, a Dorotea Jerbić, koja je ionako dugo već kod nas, kod žena. Kao trener muške ekipe vratio se Radovan Gačić.

*- Kod muških vodilja nam je bila, a tako i kod žena, da primarno pokušamo dovesti naše domaće igrače. I mlade, ali i starije, koji mogu biti mentori mlađima. U muškom smo sastavu napravili vrlo dobar posao, doveli smo iskusnog Marija Močića na poziciji organizatora igre te Gabrijela Ivančića, i s njima smo tu poziciju doista osnažili. Došao je i iskusni srednjak, bivši reprezentativac Stipe Perić, koji se vratio iz Belgije. Da bi do kraja popunili momčad u skladu s našim potrebama i željama, nažalost morali smo potražiti rješenja izvan naših granica jer doma nije bilo dovoljno kvalitetnih rješenja. Zato su tu dva mlada crnogorska reprezentativca, korektor Đorđe Jovović te srednjak Nikola Đurović. Doveli smo i grčkog primača-pucača iz Olympiakosa, Spyrosa Chandrinosa, a tu je i mladi Riječanin Teo Mičetić koji je već puno ranije potpisao. S te je strane momčad jako dobro posložena, jer ostali su reprezentativci Jakopec, Repek i Vlašić, a ostao je i Austrijanac Ecker. Odlično se radi i evo već idućeg tjedna, 18. rujna, imamo prvi službeni susret u Budvi, u okviru kvalifikacija za Ligu prvaka.

Kod odbojkašica nije bilo lako popuniti ekipu.

- Tu je puno teže. Nažalost, nakon što su već odrađeni inozemni transferi, dogodio se ždrijeb za Ligu prvakinja u kojoj smo na osnovu dosadašnjih bodova uvršteni u posljednji krug kvalifikacija. Dakle, nikada lakši put do grupne faze Lige prvakinja, i to protiv ekipe Gacko koju smo lani dva puta izbacili, iz kvalifikacija za Ligu prvaka i iz CEV kupa. I kod žena smo željeli popuniti roster domaćim igračicama, no to je gotovo pa nemoguća misija. Reći ću samo da smo razgovarali s pet sadašnjih, pet bivših i pet budućih reprezentativki i da niti jedna od njih nije izrazila želju igrati u Mladosti i pokazati se u Ligi prvakinja! Tako da smo osuđeni pronaći igračice na inozemnom tržištu. Nadam se da ćemo uspjeti ipak pronaći kvalitetna rješenja jer smo već dosad izgubili puno vremena u pregovorima s domaćim igračicama. I moram reći da uvjet nije bio financijski, jer do toga u razgovorima nismo niti došli, već je jednostavno bio prisutan manjak ambicija. Dakle, do sada smo doveli Mariju Vrban iz Vukovara na mjestu tehničarke te srednjakinju iz Karlovca Ritu Bogadi, ali moramo dovesti još barem dvije strane igračice ukoliko želimo biti konkurentni. Ostali smo na jednoj korektorici, Tonki Bošnjak, pa nam je to svakako primarna pozicija, a moramo se pojačati i na poziciji primačice-pucačice gdje su nam ostale Leonarda Grabić i Ana Ištuk te mlada Andreja Koraca. Prva službena utakmica u kvalifikacijama za Ligu prvakinja je 3. listopada u Gackom, a Superliga počinje, za žene i muškarce, 5. listopada. U svakom slučaju, još imamo malo vremena za dovođenje kvalitetnih igračica, a ono što mogu reći je da sigurno nećemo uzimati nikoga samo zbog popunjavanja rostera, već to mora biti kvalitetno rješenje koje je bolje od onoga što imamo u našem ’dvorištu’ - kazao je Antunović.

Vinkovci: Finale ženskog odbojkaškog Kupa Snježane Ušić, OK Dinamo - HAOK Mladost | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

No sva ta natjecanja predstavljaju opterećenje za klub, prvenstveno u financijskom i logističkom smislu.

- To je samo trošak za klub, i to ne mali. Jer nije to nogomet, a mnogi to misle, tu se ne vrti takav novac samo za ulazak u to izabrano društvo. Nogometaši Dinama će, eto, dobiti 30-ak milijuna eura samo za ulazak u skupinu Lige prvaka, dok mi u startu odmah moramo platiti 25.000 eura kotizacije. A da ne kažem da od svih nagrada u grupnoj fazi ne možemo platiti ni dva putovanja. Dakle, klub sve financira sam, vlastitim sredstvima iz proračuna. No, tako je i u ostalim sportovima, izuzev nogometa. To je samo financijski trošak za klub. Druga je strana sada što svi imamo želju za natjecanjem s najboljima, da se naši igrači i igračice oprobaju s najboljima. Evo, ukoliko prođemo to pretkolo, djevojke bi već prvu utakmicu u skupini Lige prvakinja igrale protiv talijanske mega-ekipe Conegliano koje je najbolja ekipa na svijetu, Real Madrid u odbojkaškom smislu. Zato ponovno izražavam duboko čuđenje da 15 naših igračica s kojima smo razgovarali nije imalo ambicija oprobati se u najjačem europskom natjecanju. Ponavljam, do uvjeta i financija u razgovorima nismo ni došli. Sve su bile u nekoj ležernoj fazi, ne trenirati puno, igrati ligu koja nije previše zahtjevna i koja ostavlja puno vremena za studiranje i privatni život. Takav stav vidim kao veliki problem u budućnosti, pogotovo u ženskoj konkurenciji - zaključio je Antunović.