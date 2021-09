Spektakularnim otvaranjem, kakvog se ne bi postidjela ni puno poznatija natjecanja, sinoć je u omiškom Sportskom centru Ribnjak započeo četvrti po redu ''Svjetski kup rukometnih veterana'', natjecanje bivših rukometašica i rukometaša koje mnogi smatraju i neslužbenim prvenstvom svijeta za rukometne veterane.

Preko 800 rukometašica i rukometaša iz 17 zemalja svijeta, nakon svečanog defilea i predstavljanja, rasplesalo se uz nastup Igora Cukrova te i na taj način potvrdilo kako je slogan Svjetskoga kupa "Game is not over" precizno pogođen.

Od danas će se sudionici boriti za bodove i plasman u pet kategorija, tri muške 35+, 42+ te 50+, i dvije ženske 30+ te 40+.

- Zahvalio bih svima koji su na bilo koji način sudjelovali ili pomogli u organizaciji jer bez njihove pomoći ovako nešto jednostavno ne bi bilo moguće napraviti u kompliciranom vremenu u kojem živimo. U nekim drugim okolnostima imali bi između 1500-2000 sudionika, na žalost, zbog pandemije su brojni prijavljeni morali odustati od dolaska - kazao je organizator Svjetskog kupa rukometnih veterana Mario Čaljkušić te dodao:

- Već sada imamo brojne rezervacije i najave za sljedeću godinu i godine koje slijede, imamo i poziv da se priključimo velikim sustavima koje organiziraju veteranska natjecanja koje su prepoznale naš rad, i vjerujemo da će ovo jednoga dana postati službeno natjecanje pod kapom IHF-a.

Dobrodošlicu sudionicima zaželjeli su omiški gradonačelnik Ivo Tomasović, koji je Svjetski kup i proglasio otvorenim, dožupan Stipe Čogelja i predsjednik županijske turističke zajednice Joško Stela. Svjetski kup rukometnih veterana trajat će do nedjelje 12. rujna, kada će najboljima biti dodijeljene medalje i priznanja.