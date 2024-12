'U PSG-u su me tretirali jako loše. Valjda je predsjednik više volio moju suprugu od mene'

Jese Rodriguez (31) nekoć je bio velika nada Real Madrida. Jedan je od rijetkih igrača koji su bili članovi Realove akademije, a kasnije dobili i priliku za prvu momčad. Često je bio zamjena Cristianu Ronaldu, koji je ipak bio apsolutni broj jedan na poziciji lijevog krila.

Španjolac je za prvu momčad Reala odigrao 94 utakmica i zabio 18 golova uz 15 asistencija. Zato ga je 2016. kupio PSG, koji je "kraljevskom klubu" platio 25 milijuna eura za igrača od kojeg su imali velika očekivanja.

- Mogao sam ostati u Real Madridu, ali to nisam htio. Nisam igrao puno u Španjolskoj, zato mi se sviđala ideja o transferu u Pariz. Također, Unai Emery tada je bio trener PSG-a i on me pozvao u klub. Istovremeno, Real je doveo nekoliko igrača, a ja sam se htio pokazati kako bih dobio poziv u reprezentaciju - objasnio je Rodriguez za Mowlihawk.

Foto: nph / Alterphotos

Kada mu je PSG uplatio prvu plaću, Rodriguez je bio u nevjerici.

- Pariz mi je dao puno bolji ugovor, plaćali su puno više. A treba uzeti u obzir i kako smo u Realu dobivali plaću svakih šest mjeseci. Ponuda PSG-a bila mi je lukrativna. Sjećam se prve plaće, vidio sam milijun na mojem računu. Mislio sam si: 'Wow, to dobijete kada zabijate golove?'

Jese se, međutim, nikad nije pokazao kao pojačanje za PSG. Odigrao je svega 18 golova uz dva gola.

Inače, Rodriguez je u braku s Aurah Ruiz (35), koja je slavna u modelingu i ima više od 600.000 pratitelja na Instagramu. A smatra kako ga je francuski klub izigrao.

- Jako su me loše tretirali. Tada sam shvatio da je Real Madrid najbolji klub na svijetu. Asistirao sam za pobjednički gol u debitantskoj utakmici za PSG, a onda sam propustio dva mjeseca zbog upale slijepog crijeva. Kada je stigla zima, rekli su mi da moram otići iz kluba. Rekao sam Emeryju koliko se prevareno osjećam - rekao je Rodriguez, a zatim se obrusio na predsjednika PSG-a, Nassera Al-Khelaifija.

- Predsjednik kluba uopće me nije htio vidjeti svojim očima. Valjda mu se više sviđala moja žena od mene. Nisu dali nikakvo objašnjenje. Zarađivao sam puno novca, ali je tretman bio obeshrabrujuć. Imao sam osjećaj kao da se nosim s milijarderom kojem su igrači potrošna roba u velikoj igri - objasnio je Jese.

Bivši realovac sada igra za Johor Darul Ta'zim u Maleziji.