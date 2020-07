U ratu sam čuvao linije oko svog Osijeka, a na jednoj su mi utakmici liječnici spašavali život

Nisam išao na prvu liniju bojišnice, ali kad nije bilo utakmica čuvao sam linije u Osijeku i oko njega, rekao nam je Ivica Kulešević (50), trener koji klub s Drave vodi prema kvalifikacijama Lige prvaka

<p>Javio se nakon što je pokosio travnjak. I tako se trener <strong>Osijeka</strong> ovog tjedna opuštao prije ključne utakmice protiv Lokomotive. Utakmice u kojoj Osijek može do povijesnog uspjeha, drugog mjesta i kvalifikacija za <strong>Ligu prvaka.</strong></p><p>- Mnogi kažu da je ovo povijesna utakmica i najveća utakmica u mojoj karijeri, ali ja ne mislim tako. Važna je, ali ne volim pričati o tome da je povijesna - kaže nam <strong>Ivica Kulešević</strong> (50) na početku razgovora.</p><p>Osijek u subotu od 21.05 igra s <strong>Lokomotivom.</strong> Pobjeda ga sigurno vodi u Ligu prvaka, a isto vrijedi i za Lokomotivu.</p><p>- Mislim da je tako najpoštenije, bez kalkulacija. Mi smo prošlo kolo izgubili u Varaždinu, a prije toga smo zadnje poraze u sezoni imali u utakmicama u kojima smo jako oštećeni. Protiv Rijeke u polufinalu Kupa i u prvenstvu isto na Rujevici i u Puli. U svim tim utakmicama smo jako zakinuti - prisjeća se trener Osijeka.</p><p>Bivši predsjednik Osijeka <strong>Ivan Meštrović</strong> odlučio je da Ivica Kulešević krajem rujna prošle godine zamijeni Dinu Skendera. Trebao je biti privremeno rješenje, spominjala su se mnoga poznata imena, a Ivica je cijelu sezonu ostao na klupi. Meštrović je očito dobro odlučio.</p><p>- On je imao veliki utjecaj na moju karijeru. Zbog njega sam u jednom trenutku otišao raditi i u Mađarsku - kaže Kulešević, koji je Osijek vodio u sezoni 2013/2014. U igračkoj karijeri najviše je vremena proveo u klubu iz rodnog grada, a nosio je i dres Hrvatskog dragovoljca, Samobora, Šibenika, Hapoela, Dinama iz Vinkovaca i...</p><p>- Igrao sam za Selangor u Maleziji. Tamo sam i završio igračku karijeru. Osvojili smo kup pred 100.000 gledatelja. Tamo sam dobio prvi posao nakon kraja igračke karijere, postao sam voditelj Adidasove akademiji u Kuala Lumpuru. Nisam se dugo zadržao, nisam mogao bez obitelji - iskren je Kulešević, koji uz suprugu ima četvero djece. Dvije kćeri i dva sina.</p><p>A kakve su njegove trenerske metode?</p><p>- Ja sam neki miks trenera starog i novog kova. Mislim da me to najbolje opisuje - rekao je Kulešević, koji pred utakmicu s Lokomotivom ima puno problema.</p><p>- Neće biti Bočkaja, a ozljede muče još neke igrače - kaže Ivica, koji je odrastao s bivšim trenerom Dinama <strong>Nenadom Bjelicom</strong>.</p><p>- U odličnim smo odnosima. Bili smo suigrači u ranoj mladosti u Osijeku, a skupa smo i izvan travnjaka provodili puno vremena. Bjelica je doista sjajan trener. Mislim da će i nakon Dinama imati puno uspjeha u nastavku karijere - nahvalio je prijatelja trener Osijeka, koji je bio i u Domovinskom ratu.</p><p>- Ne volim baš puno pričati o tome. Nisam išao na prvu liniju bojišnice, ali sam se odazvao pozivu kad je došao. Kad nije bilo utakmica, onda sam s nekim drugim igračima i vojnicima čuvao linije u Osijeku i oko njega - rekao je Kulešević.</p><p>Zbog nogometa je sadašnji trener Osijeka zamalo izgubio i život, kao igrač kluba s Drave, prije 27 godina.</p><p>- Jedva sam preživio, liječnici su mi spašavali život na terenu. Bilo je to 1993. godine, igrali smo protiv Intera iz Zaprešića. <strong>Igor Čalo</strong> me u padu zakačio laktom po glavi, naravno, nije tu bilo nikakve namjere. Odmah sam pao u nesvijest. Operirali su me, nitko nije vjerovao da ću se vratiti. Tek nakon 13 mjeseci oporavka dobio sam dozvolu da mogu opet trenirati. Naravno, trebalo je proći još vremena da ponovno zaigram - prisjetio se životne drame trener Osijeka.</p>