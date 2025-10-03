Obavijesti

SVE JE SPREMNO

U rekordnom roku se izvagali uoči FNC Knockouta u Mariboru

Piše Fabijan Hrnčić,
Foto: FNC

Jedan od najboljih hrvatskih kikboksača, Andrej Kedveš, debitira u kavezu FNC-a. Borit će se protiv bivšeg prvaka Gloryja u ultimate kickboxingu, a na vagi je izgledao impresivno

Dobro je poznato da dan prije ulaska u kavez borci na FNC-u moraju zadovoljiti dogovorenu težinsku kategoriju, a imaju pravo službeno se izvagati u roku od dva sata, odnosno od 10 do 12 sati dan prije ulaska u kavez.

Neki se znaju i vraćati na vagu jer se sve to skida do posljednjeg trenutka, ali ovaj put nije bilo problema. Išlo je to u rekordnom roku za jedan event. Bez čekanja, reklo bi se - kao na traci.

U Mariboru će se boriti i dva Hrvata. Ponovno ćemo gledati prvog prvaka FNC-a u povijesti, Daniela Bažanta (33, 8-7), koji je nekad nosio pojas perolake kategorije, borio se u kategoriji do 66 kg, a sad je s Gruzijcem Ilijom Karuknišvilijem (29, 9-2) u dogovorenoj kategoriji do 68 kg. Popularni Bagi na vagi je izgledao mnogo bolje nego inače kad se "iscijedi" do kraja, ali najimpresivniji borac koji je stao na vagu bio je jedan od najboljih hrvatskih kikboksača, Andrej Kedveš (28, 24-4).

Prvi će se put okušati u ultimate kickboxingu, odnosno meču prema pravilima K-1 s MMA rukavicama protiv bivšega Gloryjeva prvaka Serhija Adamčuka (35, 42-12). Nakon vage vraćali su kilograme i čekali ono najvažnije, a to je ulazak u kavez u mariborskoj dvorani Tabor. Priredba počinje u suboru u 19 sati. 

