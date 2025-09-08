Čudesni teškaški prvak FNC-a je 'skinuo' svjetski rekord Miočića

U vrhunskoj predstavi na pet rundi u zagrebačkoj Areni je Ivan Vitasović (33, 14-6) slavio jednoglasnom sudačkom odlukom nakon pet rundi protiv Darka Stošića (33, 21-8), a bio je to boksački masterclass u režiji borca iz pulskog Trojan Teama. A u 25 minuta je 'skinuo' rekord Stipe Miočića, najboljeg teškaškog borca u povijesti UFC-a koji mu je ujedno i dodijelio pojas teškaškog prvaka FNC-a.

Odradio je taktički odličnu i strpljivu borbu, a bacio je 479 udaraca i tako srušio Stipin rekord star 10 godina. Miočić je u meču protiv Marka Hunta ispucao 407 udaraca. Došao je do nevjerojatnog broja udaraca, a očito je da je vrhunski poradio i na kondicijskog spremi jer je Ivan započeo trenirati MMA - zbog viška kilograma.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

S godinama je rapidno napredovao, a prije 10 godina je na FFC-u izgubio od Stošića nokautom da bi mu za sve to uzvratio pred oko 20.000 gledatelja u zagrebačkoj Areni.

