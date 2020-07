U Roland Garrosu dopušteno 60 posto gledatelja od maksimuma

Na ovogodišnjem, odgođenom izdanju Roland Garrosa, koje bi trebalo započeti 27. rujna, bit će dopušten ulazak gledateljima do 60 posto maksimalnog kapaciteta pariškog teniskog centra, objavili su organizatori

<p>Predsjednik Francuskog teniskog saveza (FFT) Bernard Giudicelli objavio je na konferenciji za novinare da će na glavnim stadionima gledatelji moći sjediti u grupama od najviše četiri osobe, s time da između grupa mora biti jedno prazno sjedalo. Na ostalim terenima će svaka druga sjedalica morati biti prazna.</p><p>Te su odluke u skladu sa sadašnjim epidemiološkim mjerama koje su na snazi u Francuskoj, ali se mogu promijeniti, na lošije ili na bolje, ovisno o stanju s pandemijom bolesti Covid-19 u trenutku održavanja turnira. Prema izračunima FFT-a tijekom prvih desetak dana bi se u Roland Garrosu moglo naći oko 20.000 gledatelja, dok bi u završnim danima taj broj trebao biti oko 10.000.</p><p>- Išli smo na odgovornu opciju. Ako će se situacija povoljno razvijati, u rujnu ćemo na raspolaganje staviti još ulaznica - rekao je Giudicelli dodavši da će svi koji će ulaziti u prostor teniskog centra i kretati se njime morati nositi zaštitnu masku, dok će se za one koji će sjediti na tribinama nošenje maske biti samo preporuka.</p><p>U slučaju nepovoljnog razvoja i pojave novog vala pandemije bit će održan ždrijeb kojim će se odlučivati koje će ulaznice biti poništene. Protokoli vezani za ponašanje i zaštitu igrača i osoblja turnira još su u izradi. Turnir u Roland Garrosu je u svom uobičajenom terminu trebao započeti krajem svibnja, ali je zbog pandemije izazvane širenjem koronavirusa odgođen za jesen.</p><p>Gotovo u isto vrijeme su organizatori turnira u Wimbledonu odlučili otkazati ovogodišnje izdanje, što se nije dogodilo nijednom od Drugog svjetskog rata. Roland Garros bi tako u 2020., umjesto drugog, trebao biti treći ovogodišnji Grand Slam turnir, jer je održavanje US Opena predviđeno u ranije određenom terminu od 31. kolovoza do 13. rujna.</p>